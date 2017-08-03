Дорожники в Барнауле срезают новый асфальт. Зачем они это делают?
Не ругайте их, они все делают по современным технологиям
Фото: www.asgrup.ru
Дорожные службы в Барнауле продолжают проводить комплексный ремонт городских магистралей в рамках федеральной программы "Безопасные и качественные дороги". На некоторых улицах специалисты срезают уже новый слой асфальта. Рассказываем, зачем это делается и почему дорожники таким образом используют самую современную технологию.
Дорожники с помощью срезания асфальта добиваются идеального результата. Если при укладке слоя асфальта выясняется, что слой неровный, то фиксируются отклонения от нормы, и тогда слой срезается, а яму снова заливают согласно стандартам. Дорожное полотно доводят до идеального состояния. При приемке дорог ровность полотна определяют специальными инструментами. Потом по этой технологии на раму и ось колеса автомобиля ставят специальные приборы, которые фиксируют величину колебаний. На компьютере делается модель ощущения пассажира при проезде по данному участку, все данные отправляются на компьютер. Если нормы не соответствуют, участок переделывают.