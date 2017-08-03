Дорожники в Барнауле срезают новый асфальт. Зачем они это делают?

Что это дает?

Дорожники с помощью срезания асфальта добиваются идеального результата. Если при укладке слоя асфальта выясняется, что слой неровный, то фиксируются отклонения от нормы, и тогда слой срезается, а яму снова заливают согласно стандартам. Дорожное полотно доводят до идеального состояния. При приемке дорог ровность полотна определяют специальными инструментами. Потом по этой технологии на раму и ось колеса автомобиля ставят специальные приборы, которые фиксируют величину колебаний. На компьютере делается модель ощущения пассажира при проезде по данному участку, все данные отправляются на компьютер. Если нормы не соответствуют, участок переделывают.