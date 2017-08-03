Дорожники в Барнауле срезают новый асфальт. Зачем они это делают?

Не ругайте их, они все делают по современным технологиям

3 августа 2017, 12:07

Фото: www.asgrup.ru

Дорожные службы в Барнауле продолжают проводить комплексный ремонт городских магистралей в рамках федеральной программы "Безопасные и качественные дороги". На некоторых улицах специалисты срезают уже новый слой асфальта. Рассказываем, зачем это делается и почему дорожники таким образом используют самую современную технологию.

1
Зачем срезают асфальт?
По словам заместителя начальника по строительству, качеству и техническим вопросам КГКУ "Алтайавтодор" Константина Зория,  контроль работ ведется ежедневно в течение всего строительного сезона. Оценивается качество смесей, ровность дорожного уплотнения. В рамках программы "Безопасные и качественные дороги" впервые в столице Алтайского края применяется современная технология, поэтому отремонтированные дороги специалисты диагностируют по международному параметру IRI. С помощью специального оборудования специалисты оценивают ровность дорожного полотна. На федеральных, международных и региональных дорогах такая практика применяется уже несколько лет.
2
Что это дает?

Дорожники с помощью срезания асфальта добиваются идеального результата. Если при укладке слоя асфальта выясняется, что слой неровный, то фиксируются отклонения от нормы, и тогда слой срезается, а яму снова заливают согласно стандартам. Дорожное полотно доводят до идеального состояния. При приемке дорог ровность полотна определяют специальными инструментами. Потом по этой технологии на раму и ось колеса автомобиля ставят специальные приборы, которые фиксируют величину колебаний. На компьютере делается модель ощущения пассажира при проезде по данному участку, все данные отправляются на компьютер. Если нормы не соответствуют, участок переделывают.

3
Это требует дополнительных денег?
Нет, не переживайте. Эта работа дополнительно не оплачивается и выполняется исключительно на средства подрядчиков.
4
В Барнауле уже ремонтируют дороги?
Да. В этом году по программе "Безопасные и качественные дороги" в краевой столице отремонтируют 33 дороги. Общая сумма затрат превышает миллиард рублей.
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