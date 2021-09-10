Дожди и заморозки. Какая погода будет в Алтайском крае с 11 по 13 сентября?

Погода в Алтайском крае начнёт портиться 11 сентября, но в этот день дожди пройдут лишь в отдельных районах. 12 сентября осадки выпадут на территории всего края, рассказала amic.ru начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

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"Сегодня у нас проблеск хорошей погоды, но уже завтра её характер сменится. Так, по юго-западу пройдут сильные дожди с порывами ветра до 18 метров. В отдельных районах осадки будут кратковременными. Столбики термометров не поднимутся выше +6...+11 градусов, а в предгорьях возможны заморозки до -1°С. Днём в субботу ожидается +14...+19 градусов", – сообщила синоптик.

12 сентября осадки пройдут уже по всему краю, они будут сопровождаться порывами ветра до 13-20 м/с. В ночь на воскресенье ожидается +5...+10 градусов, днём – от +11 до +16°С.

В понедельник станет ещё холоднее, и также местами пройдут небольшие дожди. Ночью синоптики прогнозируют +1...+6°С, в предгорьях – до -2°С, днём воздух прогреется до +10...+15 градусов.