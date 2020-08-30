Экстремизм и терроризм: чем они отличаются и какое наказание грозит

Что такое экстремизм?

Понятие "экстремизм" происходит от латинского "крайний", поэтому его интерпретируют как приверженность лиц или групп к крайним (радикальным) взглядам и мерам, которые касаются общественной и политической жизни.

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Прочее Глава алтайского Следкома об экстремизме: "Эти статьи – профилактические"

К проявлениям экстремизма относят: - насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности России, - публичное оправдание террористических действий, - возбуждение розни социального, расового, национального или религиозного характера и другая деятельность, которая угрожает безопасности общества, а также нарушает права и свободы многих граждан, имея под собой для этого четкое идеологическое основание. (Полный список можно посмотреть в в ФЗ от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" https://rg.ru/2002/07/30/extremizm-dok.html)

Важно понимать, что экстремист – это идейный преступник, который испытывает (и пропагандирует) вражду и ненависть не просто к какому-то конкретному человеку как к личности, а как к представителю определённой национальной, религиозной, социальной группы, или как к носителю определенных политических и идеологических взглядов и убеждений.

Такие преступления вносят раздор между национальными, религиозными и социальными группами населения в стране. Поэтому они и признаны особо опасными.