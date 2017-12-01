Электронный проездной год спустя: кто им пользуется и что нового произошло
Был изменен ряд маршрутов общественного транспорта
Ровно год прошел с того дня, как в Барнауле начала работу система "электронного проездного" или официально - электронной оплаты проезда. Сегодня уже почти четверть пассажиров общественного транспорта столицы Алтайского края оплачивает проезд при помощи валидатора (считывающего устройства). Рассказываем, что изменилось за год в транспортной системе Барнаула после нововведения.
По данным администрации города, с 1 декабря 2016 года по 27 ноября 2017 года электронной системой оплаты и учета проезда в Барнауле зарегистрировано 79 375,5 тысяч поездок.
Интересно, что поток пользователей электронных проездных распределился примерно поровну между электротранспортом и автобусами. Однако на трамваях и троллейбусах все же оказалось чуть больше пользователей транспортных карт — 50,8%. За год транспортными картами для оплаты проезда воспользовались 17 551, 5 тысяч раз. Это 22,1% от общего пассажиропотока.
На основе анализа данных о пассажиропотоке в 2017 году в Барнауле принято решение об изменении и продлении трамвайного маршрута №2 до мкр."Восточный". А трамвайный маршрут №3 теперь работает в выходные и праздничные дни.
В то же время было сокращено количество выходов после 21-00 ряда трамвайных и троллейбусных маршрутов. А на пяти маршрутах автобусы большой вместимости заменены на автобусы малой вместимости в будние дни.
Оплатить проезд в общественном транспорте города можно по-прежнему – наличными средствами. Правда, в этом случае проезд будет на рубль либо на два дороже, чем по карте.
Но кроме того, с 1 августа 2017 года в Барнауле выпускают специальные брелоки, которыми также можно оплатить проезд. Принцип использования брелока такой же, как и у транспортной карты. Оплата проезда фиксируется через касание брелоком транспортного терминала. Продаются они и пополняются в киосках "Лига Пресс" и "Роспечать-Алтай".