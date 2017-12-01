Электронный проездной год спустя: кто им пользуется и что нового произошло

Был изменен ряд маршрутов общественного транспорта

1 декабря 2017, 09:22

Ровно год прошел с того дня, как в Барнауле начала работу система "электронного проездного" или официально - электронной оплаты проезда. Сегодня уже почти четверть пассажиров общественного транспорта столицы Алтайского края оплачивает проезд при помощи валидатора (считывающего устройства). Рассказываем, что изменилось за год в транспортной системе Барнаула после нововведения.

1
Сколько жителей Барнаула пользуются электронными проездными?

По данным администрации города, с 1 декабря 2016 года по 27 ноября 2017 года электронной системой оплаты и учета проезда в Барнауле зарегистрировано 79 375,5 тысяч поездок.

Интересно, что поток пользователей электронных проездных распределился примерно поровну между электротранспортом и автобусами. Однако на трамваях и троллейбусах все же оказалось чуть больше пользователей транспортных карт — 50,8%. За год транспортными картами для оплаты проезда воспользовались 17 551, 5 тысяч раз. Это 22,1% от общего пассажиропотока.

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Кто пользуется электронными картами?
Как и предполагалось, основными пользователями электронных проездных стали пенсионеры, студенты и школьники. Картой "пенсионной" в общественном городcком транспорте расплатились за проезд 8 437,7 тыс. раз (48,1%). На втором месте пользователи карты вида "Транспортная", этой картой рассчитались 4 548,0 тыс. раз (25,9%). Более 2,5 млн раз в общественном транспорте прокатились студенты. И около 2 млн раз — школьники.
3
Какими тарифами пользуются барнаульцы?
Напомним, в Барнауле транспортными картами можно воспользоваться по тарифам "электронный кошелек", "проездной билет на электрический транспорт" и "проездной билет на автобус". Самым популярным оказался тариф "электронный кошелек". Его выбрали 22,5% покупателей карт. Тариф "Проездной билет на электрический транспорт" выбрали 9,2% покупателей и тариф "Проездной билет на автобус" – 498 человек (0,9%).
4
Что изменилось в Барнауле после введения новой системы?

На основе анализа данных о пассажиропотоке в 2017 году в Барнауле принято решение об изменении и продлении трамвайного маршрута №2 до мкр."Восточный". А трамвайный маршрут №3 теперь работает в выходные и праздничные дни.

В то же время было сокращено количество выходов после 21-00 ряда трамвайных и троллейбусных маршрутов. А на пяти маршрутах автобусы большой вместимости заменены на автобусы малой вместимости в будние дни.

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Какая альтернатива транспортным картам есть в Барнауле?

Оплатить проезд в общественном транспорте города можно по-прежнему – наличными средствами. Правда, в этом случае проезд будет на рубль либо на два дороже, чем по карте.

Но кроме того, с 1 августа 2017 года в Барнауле выпускают специальные брелоки, которыми также можно оплатить проезд. Принцип использования брелока такой же, как и у транспортной карты. Оплата проезда фиксируется через касание брелоком транспортного терминала. Продаются они и пополняются в киосках "Лига Пресс" и "Роспечать-Алтай".


 

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