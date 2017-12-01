Электронный проездной год спустя: кто им пользуется и что нового произошло

Сколько жителей Барнаула пользуются электронными проездными?

По данным администрации города, с 1 декабря 2016 года по 27 ноября 2017 года электронной системой оплаты и учета проезда в Барнауле зарегистрировано 79 375,5 тысяч поездок.

Интересно, что поток пользователей электронных проездных распределился примерно поровну между электротранспортом и автобусами. Однако на трамваях и троллейбусах все же оказалось чуть больше пользователей транспортных карт — 50,8%. За год транспортными картами для оплаты проезда воспользовались 17 551, 5 тысяч раз. Это 22,1% от общего пассажиропотока.