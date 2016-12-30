Это важно: на что обратить внимание при покупке алкоголя?

Условия хранения

Важно при покупке алкоголя обратить внимание на условия хранения. Водка хранится при температуре от -15°С до +30°С, ликёроводочные изделия – при температуре от -10°С до +25°С, игристые вина – при температуре от +5°C до +20°C, относительной влажности не более 85% в условиях, исключающих попадание прямого солнечного света.

Если не соблюдать эти условия, могут измениться органолептические показатели алкогольного напитка – вкус, цвет, может выпасть осадок.