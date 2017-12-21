Феерия огней: где в Барнауле пройдут новогодние салюты и как их организуют
Гид по пиротехнике: где нельзя запускать фейерверки, как их организуют в Барнауле на крупных мероприятиях и когда могут отменить
Ни один крупный городской праздник в Барнауле не обходится без фейерверка. Миллионы разноцветных огней рассыпаются в ночном небе, и эта красочная феерия никого не может оставить равнодушным. Но лишь единицы знают о том, какие серьезные требования предъявляются при ее подготовке, каким она должна отвечать требованиям безопасности. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Все существующие пиротехнические изделия специалисты делят на пять классов, в зависимости от потенциального уровня опасности. Если вы хотите разнообразить свой домашний праздник ярким огненным представлением, можете приобрести в специализированном магазине изделия I-III классов. Их классность зависит от пиротехнического состава и калибра.
Радиус опасной зоны для средств I класса — полметра. К таким обычно относят бенгальские свечи, хлопушки. Ко II классу относятся наземные фейерверки, фонтанчики, петарды. Радиус их опасной зоны - 5-10 метров. К III классу относятся батареи салютов и ракеты, римские свечи. Радиус опасной зоны для таких пиротехнических изделий составляет 30-45 метров.
Пиротехника IV и V классов считается специализированной и допускается к использованию только специально обученными людьми. Именно такие профессиональные фейерверки применяют при организации мероприятий на День города, 9 мая и Новый год.
Заблаговременно до общегородских мероприятий, которые предполагают организацию салюта, администрация Барнаула объявляет тендер. Делают это с помощью электронных торгов. Принять участие в них могут только юридические лица, имеющие необходимые разрешительные документы на устройство фейерверков — лицензию.
Этот документ выдает Министерство промышленности и торговли РФ. Для его получения (помимо учредительных и прочих документов) в штате предприятия обязательно должны быть пиротехники со стажем.
В дальнейшем для осуществления такой деятельности сотрудники предприятия обязаны раз в три года проходить переаттестацию в пиротехнической столице России — городе Сергиев Посад — в АО "ФНПЦ "НИИ Прикладной химии".
В этом году победителем конкурса на проведение новогоднего фейерверка по Центральному району стало ООО "Русский фейерверк-Барнаул", в Октябрьском — ООО "Главный калибр".
В Ленинском, Индустриальном, Железнодорожном районах торги выиграло ООО "Салют Алтай". По словам его руководителя Валерия Гудыменко, длительность красочного представления на главной новогодней площадке города, площади Сахарова, составит 5,5 минут. Максимальная высота огненных залпов от земли будет достигать 125 метров.
Отличительной особенностью этого года станет то, что эти фигуры будут взмывать в небеса в виде "хвостатых" комет, а на заданной высоте они превратятся в хризантемы, водопады пальмы, искристые кроссеты. Впервые фигуры будут менять цвет. Например, разорвавшийся зеленый пион через несколько секунд станет синим или красным. Значительно шире станет и сама цветовая палитра: к традиционному золоту, серебру, синему, зеленому и красному прибавятся желтый, оранжевый и др. На организацию этого светового представления по контракту заложено 300 тысяч рублей.
Во-первых, общегородские фейерверки можно проводить только в строго определенных местах. Как сообщили Amic.ru в региональном МЧС, такие площадки должны отвечать требованиям пожарной безопасности. Их оборудуют необходимыми информационными стендами о способах безопасного запуска пиротехнических изделий. Все они согласованы с полицией, органами местного самоуправления и представителями организаций, осуществляющих пиротехническое сопровождение новогодних мероприятий.
"Во время запуска фейерверков на площадках будет организовано дежурство сотрудников МЧС. В местах наибольшего скопления людей будет выставлен пожарный автомобиль", - отмечают в МЧС. В радиусе безопасной зоны будет обеспечено оцепление из числа сотрудников полиции.
Кроме того, в рамках техники безопасности:
- перевозка пиротехнических изделий осуществляется только на специально оборудованном транспорте;
- зрители во время этого представления должны находиться с наветренной стороны на безопасном расстоянии. Оно определяется с учетом требований инструкции пиротехнических изделий;
- на площадках при подготовке запрещается курить, оставлять пиротехнические средства без присмотра;
- места проведения фейерверка обязаны быть огорожены и оснащены первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, песок, кошма);
- после проведения фейерверка территория должна быть очищена от отработанных пиротехнических изделий силами исполнителя.
Как сообщил Amic.ru Валерий Гудыменко, мероприятие может оказаться под угрозой из-за ветра, сила которого превышает 15 метров в секунду. В соответствии с техникой безопасности запускать развлекательные пиротехнические изделия при постоянном или порывистом ветре запрещается. В Барнауле были такие случаи, когда из-за непогоды представление приходилось отменять.
"Один из них произошел в начале 2000-х на День Победы. За полтора часа, а потом еще за час до салюта в администрации прошло экстренное совещание. Из-за ухудшения погоды мероприятие пришлось отменить", - вспоминает собеседник агентства.
Уже по доброй традиции фейерверки прогремят во всех районах Барнаула. В Индустриальном, Октябрьском, Центральном, Ленинском районах они состоятся в один день — 23 декабря.
В 18.00 небо озарят огни салюта в парке "Лесная сказка", ул.Энтузиастов, 10а, над площадями по пр-ту Ленина, 152 и перед МБУК "Дворец культуры", пос. Южный, Чайковского, 21. В 19.00 салют прогремит на площади Мира, Георгия Исакова, 213.
Салют над главной сценической площадкой города состоится 29 декабря в 18.00 (площадь Сахарова).
- зданиях и сооружениях любого функционального назначения;
- на крышах, балконах, лоджиях;
- на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи;
- на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях;
- во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования;
- на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов РФ, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, заказников и национальных парков.