Феерия огней: где в Барнауле пройдут новогодние салюты и как их организуют

Как определяют компанию, которая его организует?

Заблаговременно до общегородских мероприятий, которые предполагают организацию салюта, администрация Барнаула объявляет тендер. Делают это с помощью электронных торгов. Принять участие в них могут только юридические лица, имеющие необходимые разрешительные документы на устройство фейерверков — лицензию.

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Вопрос дня Где можно и где нельзя устраивать новогодний салют?

Этот документ выдает Министерство промышленности и торговли РФ. Для его получения (помимо учредительных и прочих документов) в штате предприятия обязательно должны быть пиротехники со стажем.

В дальнейшем для осуществления такой деятельности сотрудники предприятия обязаны раз в три года проходить переаттестацию в пиротехнической столице России — городе Сергиев Посад — в АО "ФНПЦ "НИИ Прикладной химии".

В этом году победителем конкурса на проведение новогоднего фейерверка по Центральному району стало ООО "Русский фейерверк-Барнаул", в Октябрьском — ООО "Главный калибр".

В Ленинском, Индустриальном, Железнодорожном районах торги выиграло ООО "Салют Алтай". По словам его руководителя Валерия Гудыменко, длительность красочного представления на главной новогодней площадке города, площади Сахарова, составит 5,5 минут. Максимальная высота огненных залпов от земли будет достигать 125 метров.

Отличительной особенностью этого года станет то, что эти фигуры будут взмывать в небеса в виде "хвостатых" комет, а на заданной высоте они превратятся в хризантемы, водопады пальмы, искристые кроссеты. Впервые фигуры будут менять цвет. Например, разорвавшийся зеленый пион через несколько секунд станет синим или красным. Значительно шире станет и сама цветовая палитра: к традиционному золоту, серебру, синему, зеленому и красному прибавятся желтый, оранжевый и др. На организацию этого светового представления по контракту заложено 300 тысяч рублей.