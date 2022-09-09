Где и когда похоронят Елизавету II?

Королева скончалась в Балморале днём 8 сентября

9 сентября 2022, 10:12

Вечером в четверг, 8 сентября, Букингемский дворец сообщил о смерти королевы Великобритании Елизаветы II. Она скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет, из них 70 лет была на престоле. Где и когда похоронят монарха, читайте в рубрике «Вопрос-ответ».

Когда состоятся похороны Елизаветы II?

Государственные похороны Елизаветы II пройдут через 10 дней после её смерти, 18 сентября. Сегодня, на второй день после смерти, гроб с Елизаветой II доставят из шотландского замка Балморал в официальную лондонскую резиденцию бывшей королевы Букингемский дворец.

На шестой день гроб с Её Величеством из Букингемского перевезут в Вестминстерский дворец. Здесь будет организована мемориальная церковная служба. Три дня гроб с королевой будет находиться в катафалке в Вестминстерском дворце. В это время желающие смогут прийти, чтобы попрощаться с королевой. Дворец будет открыт 23 часа в сутки.

Днём национального траура объявят десятый день после смерти королевы. В полдень по всей стране пройдёт минута молчания.

Траур по королеве будет длиться один месяц. Во всех зданиях городских мэрий вывесят портрет Её Величества с траурной чёрной лентой. Затем его заменит портрет нового короля Карла, который до этого был принцем Чарльзом.

Почему принц Чарльз стал королём Карлом

Почему принц Чарльз стал королём Карлом

Где похоронят королеву?

Елизавету II похоронят в Вестминстерском аббатстве на территории Виндзорского замка, в мемориальной часовне короля Георга VI. Это пристройка к главной часовне, где похоронены родители Елизаветы II король Георг VI и королева-консорта Елизаветы, её сестра принцесса Маргарет и муж принц Филипп. Ожидается, что на погребении будут присутствовать только старшие члены семьи.

Все цветы, которые возложат у стен королевских резиденций и зданий муниципалитетов по всей стране, будут убраны после проведения государственных похорон.

Умерла королева Великобритании Елизавета II

Умерла королева Великобритании Елизавета II

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