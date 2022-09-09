Где и когда похоронят Елизавету II?

Вечером в четверг, 8 сентября, Букингемский дворец сообщил о смерти королевы Великобритании Елизаветы II. Она скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет, из них 70 лет была на престоле. Где и когда похоронят монарха, читайте в рубрике «Вопрос-ответ».

Когда состоятся похороны Елизаветы II?

Государственные похороны Елизаветы II пройдут через 10 дней после её смерти, 18 сентября. Сегодня, на второй день после смерти, гроб с Елизаветой II доставят из шотландского замка Балморал в официальную лондонскую резиденцию бывшей королевы Букингемский дворец.

На шестой день гроб с Её Величеством из Букингемского перевезут в Вестминстерский дворец. Здесь будет организована мемориальная церковная служба. Три дня гроб с королевой будет находиться в катафалке в Вестминстерском дворце. В это время желающие смогут прийти, чтобы попрощаться с королевой. Дворец будет открыт 23 часа в сутки.

Днём национального траура объявят десятый день после смерти королевы. В полдень по всей стране пройдёт минута молчания.

Траур по королеве будет длиться один месяц. Во всех зданиях городских мэрий вывесят портрет Её Величества с траурной чёрной лентой. Затем его заменит портрет нового короля Карла, который до этого был принцем Чарльзом.

Новости

Политика Почему принц Чарльз стал королём Карлом

Где похоронят королеву?

Елизавету II похоронят в Вестминстерском аббатстве на территории Виндзорского замка, в мемориальной часовне короля Георга VI. Это пристройка к главной часовне, где похоронены родители Елизаветы II король Георг VI и королева-консорта Елизаветы, её сестра принцесса Маргарет и муж принц Филипп. Ожидается, что на погребении будут присутствовать только старшие члены семьи.

Все цветы, которые возложат у стен королевских резиденций и зданий муниципалитетов по всей стране, будут убраны после проведения государственных похорон.