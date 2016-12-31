Где и когда в Барнауле 31 декабря можно посмотреть салют?

Где и когда пройдет салют 31 декабря?

В самый канун Нового года барнаульцы смогут увидеть салют в 18:30. Он состоится у храма Иоанна Богослова по адресу улица Шумакова, 25а.

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Перед салютом на стенах храма горожанам покажут удивительное светомузыкальное представление с 3D-эффектом "Новогоднее чудо". Оно начнется в 18:00.