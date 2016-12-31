Где и когда в Барнауле 31 декабря можно посмотреть салют?

В канун Нового года горожан ждет фейерверк у храма Иоанна Богослова

31 декабря 2016, 11:17, Ирина Киселева

Новый год уже совсем близко. Атмосферу праздника в Барнауле по традиции создают благодаря салютам и фейерверкам. Некоторые из них уже отгремели, но 31 декабря горожан ждет еще одно масштабное шоу. Где и когда оно состоится, рассказываем в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

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Где и когда пройдет салют 31 декабря?

В самый канун Нового года барнаульцы смогут увидеть салют в 18:30. Он состоится у храма Иоанна Богослова по адресу улица Шумакова, 25а.

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Перед салютом на стенах храма горожанам покажут удивительное светомузыкальное представление с 3D-эффектом "Новогоднее чудо". Оно начнется в 18:00.

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А где еще в Барнауле были новогодние салюты?
Фейерверки на районных елках Барнаула отгремели еще 24 декабря. Главный же городской фейерверк состоялся 30 декабря на площади Сахарова и был приурочен к открытию центральной новогодней площадки.
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Впервые материал был опубликован: 27.12.16 в 12:24.

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