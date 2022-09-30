Где и во сколько можно будет увидеть обращение президента к нации 30 сентября?

Президент России Владимир Путин 30 сентября выступит с обращением к нации. Это произойдёт сразу после церемонии подписания договора о вхождении новых территорий в состав Российской Федерации. Где и во сколько можно будет увидеть выступление президента, читайте в рубрике «Вопрос-ответ».

Во сколько начнётся выступление Владимира Путина?

Договор о вхождении в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонских областей подпишут сегодня, 30 сентября, в 15:00 мск. Мероприятие состоится в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. После подписания этого документа Владимир Путин обратится к нации.

Трансляция начнётся в 15:00 по московскому времени. Жители Алтайского края смогут увидеть её в 19:00 по местному времени.

Где можно будет увидеть обращение президента?

Трансляцию обращения можно будет посмотреть по телевизору, её покажут федеральные каналы. Также прямая трансляция будет доступна онлайн на сайтах каналов и на Rutube.

О чём будет говорить Путин?

Тема выступления президента не раскрывается. Можно предположить, что он расскажет о присоединении новых территорий. Известно, что на мероприятие, помимо глав этих регионов, приглашены депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации, министры и губернаторы.

Какие ещё вопросы поднимет Владимир Путин, мы сможем узнать во время его выступления. Amic.ru будет следить за онлайн-трансляцией. Если у вас не будет возможности лично увидеть обращение президента, о его самых значимых заявлениях вы сможете узнать на нашем сайте.