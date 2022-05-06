Где и во сколько в Барнауле пройдут праздничные салюты ко Дню Победы?

В 2022 году День Победы в Великой Отечественной войне в Барнауле наконец-то пройдёт в полномасштабном формате. Спустя два «ковидных» года в краевой столицы 9 мая проведут и военный парад, и акцию «Бессмертный полк», и праздничные концерты. Конечно же, будет и торжественный салют. Причём не один.

В Барнауле организуют сразу пять площадок, где будут запускать фейерверки. Рассказываем, где именно и во сколько прогремят салюты на 9 мая в Барнауле.

Площадь Сахарова На Сахарова прогремит главный фейерверк Дня Победы в Барнауле. Запустят салюты в 22:00 с огороженной территории строительной площадки. С застройщиком городские власти уже договорились. Салют, кстати, будет поистине грандиозным, обещают в мэрии. «Фейерверк будет усиленный, продлится чуть дольше обычного — порядка восьми минут. Постараемся сделать его более насыщенным и эффектным», — отметил председатель городского комитета по культуре Валерий Паршков. Общественный транспорт будет работать допоздна, поэтому горожане смогут после салюта уехать домой и с пр. Ленина, и пр. Красноармейского. Кстати, практически весь день на площади Победы будут проходить праздничные концерты и программы для жителей города. Ознакомиться с их расписанием можно в нашем материале. Парк «Арлекино» Ещё одну площадку для фейерверка организуют в парке «Арлекино» по адресу ул. Георгия Исакова, 149а. Там, кстати, ещё в 17:00 начнётся торжественная тематическая программа «О мире, о Победе, о весне!». Ну а завершится концерт праздничным салютом. Время начала фейерверка — 22:00. Парк «Лесная сказка» В «Лесной сказке» (ул. Энтузиастов, 12) тоже планируют запускать фейерверки. Салют там можно будет посмотреть в 22:00. До этого в парке тоже пройдёт праздничный концерт. Название шоу-программы — «Одна на всех — Победа!». Начало — в 19:00. Площадь на Германа Титова Свой салют организуют и на Потоке. Там проведут концертную программу под названием «Согреем памятью сердца!», которая начнётся в 16:00. Ну а в 22:00 там прогремит фейерверк. Место запуска — площадь перед зданием по ул. Германа Титова, 9. Площадь перед ДК «Южный» И в Южном тоже будет собственный салют. На площади перед дворцом культуры «Южный» в 20:00 начнется концертная программа «Победный май». Завершится она праздничным фейерверком. Время запуска — 22:00.