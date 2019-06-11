Где в Барнауле посмотреть праздничный салют на День России

Празднование Дня России 12 июня завершится традиционным праздничным фейерверком. Рассказываем, где и во сколько прогремит торжественная иллюминация в Барнауле.

Главным салютом в Барнауле можно будет полюбоваться на площади Сахарова в 22:30.

А до начала фейерверка горожане смогут послушать вечернюю праздничную программу "Я – Россия!", которая начнется в 21:00 на главной сцене краевой столицы.