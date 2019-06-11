Где в Барнауле посмотреть праздничный салют на День России
На День России в Барнауле прогремит праздничный салют
11 июня 2019, 07:50, Олеся Пастухова
Празднование Дня России 12 июня завершится традиционным праздничным фейерверком. Рассказываем, где и во сколько прогремит торжественная иллюминация в Барнауле.
Главным салютом в Барнауле можно будет полюбоваться на площади Сахарова в 22:30.
А до начала фейерверка горожане смогут послушать вечернюю праздничную программу "Я – Россия!", которая начнется в 21:00 на главной сцене краевой столицы.
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