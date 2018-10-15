Гори оно все: какие неприятности принес ураган в Алтайский край

Алтайский край пережил ураганный ветер. Порывы ветра достигали 30 метров в секунду. Последствия от разгула стихи могли бы быть куда серьезнее, но, к счастью, обошлось без человеческих жертв.

Штормовой ветер доставил немало неприятностей. Поваленные деревья, помятые машины, но главная трагедия - ураган стал причиной массового пожара в нескольких сел региона.

1 Какие села пострадали больше всего? Больше всего пострадали жители населенного пункта Кубанка Калманского района. Там вследствие возгорания травы загорелись два частных дома. Новости

Прочее Два дома пострадали в пожаре в поселке Кубанка под Барнаулом Площадь пожара составила около 300 квадратных метров. Чтобы потушить огонь приехали пожарные подразделения из соседних территорий. Спасатели устранили угрозу дальнейшего распространения огня. Люди временно размещены у родственников, администрация района рассматривает вопрос о предоставлении муниципального жилья. Также пострадали жители посёлка Володарка Топчихинского района. Там сгорел частный дом и два нежилых строения.

2 Где еще были зарегистрированы пожары? Сообщения о возгораниях поступали из Барнаула, села Бураново, в поселка Кошачий (Новоалтайск), Первомайского района, Камня-на-Оби.

3 Как помогают погорельцам? Пострадавшим от пожара семьям с детьми власти выплатят по 30 тысяч рублей. Средства выделены из краевого бюджета и Российского детского фонда для приобретения предметов первой необходимости. Администрация района провела обследование утраченного имущества.

4 Какая еще будет оказана помощь? С 13 октября в поселке Кубанка работают сотрудники территориального управления по социальной защите. Гуманитарную помощь в пострадавшие от пожара села в ближайшее время доставят Алтайское краевое отделение Российского детского фонда (продукты питания) и общественная организация "Российский Красный Крест" (постельные принадлежности).

5 Какие еще неприятности принес ураган? Из-за ураганного ветра временно без света оставались жители Локтевского, Алейского, Поспелихинского, Шипуновского, Угловского и Змеиногорского районов В Барнауле ветер сорвал крышу с дома, опрокинул рекламные щиты, остановочный павильон. К счастью, никто не пострадал.