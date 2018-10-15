Гори оно все: какие неприятности принес ураган в Алтайский край
Сгорели жилые дома, дворовые постройки. Случаев гибели людей нет
Алтайский край пережил ураганный ветер. Порывы ветра достигали 30 метров в секунду. Последствия от разгула стихи могли бы быть куда серьезнее, но, к счастью, обошлось без человеческих жертв.
Штормовой ветер доставил немало неприятностей. Поваленные деревья, помятые машины, но главная трагедия - ураган стал причиной массового пожара в нескольких сел региона.
Больше всего пострадали жители населенного пункта Кубанка Калманского района. Там вследствие возгорания травы загорелись два частных дома.
Площадь пожара составила около 300 квадратных метров. Чтобы потушить огонь приехали пожарные подразделения из соседних территорий. Спасатели устранили угрозу дальнейшего распространения огня.
Люди временно размещены у родственников, администрация района рассматривает вопрос о предоставлении муниципального жилья.
Также пострадали жители посёлка Володарка Топчихинского района. Там сгорел частный дом и два нежилых строения.
Из-за ураганного ветра временно без света оставались жители Локтевского, Алейского, Поспелихинского, Шипуновского, Угловского и Змеиногорского районов
В Барнауле ветер сорвал крышу с дома, опрокинул рекламные щиты, остановочный павильон. К счастью, никто не пострадал.