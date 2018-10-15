Гори оно все: какие неприятности принес ураган в Алтайский край

Сгорели жилые дома, дворовые постройки. Случаев гибели людей нет

15 октября 2018, 13:15

Алтайский край пережил ураганный ветер. Порывы ветра достигали 30 метров в секунду. Последствия от разгула стихи могли бы быть куда серьезнее, но, к счастью, обошлось без человеческих жертв.

Штормовой ветер доставил немало неприятностей. Поваленные деревья, помятые машины, но главная трагедия - ураган стал причиной массового пожара в нескольких сел региона.

1
Какие села пострадали больше всего?

Больше всего пострадали жители населенного пункта Кубанка Калманского района. Там вследствие возгорания травы загорелись два частных дома.

Два дома пострадали в пожаре в поселке Кубанка под Барнаулом

Два дома пострадали в пожаре в поселке Кубанка под Барнаулом

Площадь пожара составила около 300 квадратных метров. Чтобы потушить огонь приехали пожарные подразделения из соседних территорий. Спасатели устранили угрозу дальнейшего распространения огня.

Люди временно размещены у родственников, администрация района рассматривает вопрос о предоставлении муниципального жилья.

Также пострадали жители посёлка Володарка Топчихинского района. Там сгорел частный дом и два нежилых строения.

2
Где еще были зарегистрированы пожары?
Сообщения о возгораниях поступали из Барнаула, села Бураново, в поселка Кошачий (Новоалтайск), Первомайского района, Камня-на-Оби.
3
Как помогают погорельцам?
Пострадавшим от пожара семьям с детьми власти выплатят по 30 тысяч рублей. Средства выделены из краевого бюджета и Российского детского фонда для приобретения предметов первой необходимости. Администрация района провела обследование утраченного имущества.
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Какая еще будет оказана помощь?
С 13 октября в поселке Кубанка работают сотрудники территориального управления по социальной защите. Гуманитарную помощь в пострадавшие от пожара села в ближайшее время доставят Алтайское краевое отделение Российского детского фонда (продукты питания) и общественная организация "Российский Красный Крест" (постельные принадлежности).
5
Какие еще неприятности принес ураган?

Из-за ураганного ветра временно без света оставались жители Локтевского, Алейского, Поспелихинского, Шипуновского, Угловского и Змеиногорского районов

В Барнауле ветер сорвал крышу с дома, опрокинул рекламные щиты, остановочный павильон. К счастью, никто не пострадал.

Пострадавшие в пожаре алтайские семьи с детьми получат по 30 тысяч рублей

Пострадавшие в пожаре алтайские семьи с детьми получат по 30 тысяч рублей

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