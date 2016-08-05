Хочу все знать: как работают светофоры и сколько стоят?
Как это работает и как ломается: Amic.ru разбирается в барнаульских светофорах
Фото: pixabay.com
Красный — стой, зеленый — иди. Эти правила большинство людей знают с детства, а вот как устроен подающий пешеходам сигналы светофор, знают не все. Разобраться, как работает большой брат дорог, регулирующий движение, решил корреспондент информационного портала Amic.ru, а на вопросы ответил заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Василий Попов.
Время ремонта зависит от самой поломки: если отказала секция, то чинить могут в течение суток, если сломалось что-то посерьезнее, то дольше. Чаще всего светофоры выходят из строя из-за погодных условий, например, из-за сильного ветра или ДТП.
Вообще светофоры — это довольно стойкие устройства, они выдерживают температуру от +50 до — 50. Проверяют их ежемесячно, а если что-то пошло не так, то это видно на диспетчерском пульте, и к неисправному светофору отправляют ремонтную бригаду.