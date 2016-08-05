Хочу все знать: как работают светофоры и сколько стоят?

Как это работает и как ломается: Amic.ru разбирается в барнаульских светофорах

5 августа 2016, 11:00

Фото: pixabay.com

Красный — стой, зеленый — иди. Эти правила большинство людей знают с детства, а вот как устроен подающий пешеходам сигналы светофор, знают не все. Разобраться, как работает большой брат дорог, регулирующий движение, решил корреспондент информационного портала Amic.ru, а на вопросы ответил заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Василий Попов.

1
Откуда берутся светофоры в Барнауле и сколько они стоят?
Светофоры, которые стоят вдоль барнаульских дорог, производятся в Екатеринбурге, а их эксплуатацией занимается организация "БарнаулГорСвет". Приобретение и установка каждого обходится в 1 млн рублей. Но прежде чем это устройство появится на улице, под него в течение нескольких месяцев разрабатывается проект, после проходит аукцион на выполнение работ, и только тогда приступают к строительству светофора. Трудятся и корпят над ним около десяти человек, среди которых монтажники, электрики и другие. Установка занимает две недели, а после, если это требуется, техники корректируют работу устройства.
2
Как устроен светофор и как задаются фазы его работы?
Светофор состоит из устройства с сигналами, опоры и контроллера, который управляет переключениями сигналов и передает всю информацию на диспетчерский пункт в "БарнаулГорСвет". Для каждого светофора наладчики устанавливают свое время работы, интервалы переключения, учитывая те или иные фазы. Последний параметр зависит от времени суток. Есть устройства, на которых утром зеленый свет может больше гореть в одном направлении, а вечером в другом. Это высчитывают вручную сотрудники комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, исходя из интенсивности движения.
3
Из-за чего светофоры ломаются и сколько их ремонтируют?

Время ремонта зависит от самой поломки: если отказала секция, то чинить могут в течение суток, если сломалось что-то посерьезнее, то дольше. Чаще всего светофоры выходят из строя из-за погодных условий, например, из-за сильного ветра или ДТП.

Вообще светофоры — это довольно стойкие устройства, они выдерживают температуру от +50 до — 50. Проверяют их ежемесячно, а если что-то пошло не так, то это видно на диспетчерском пульте, и к неисправному светофору отправляют ремонтную бригаду.

4
Сколько светофоров всего в краевой столице?
В Барнауле работают 140 светофоров, еще семь должны установить в 2016 году – 5 из них приобретут по программе развития дорожно-транспортной системы, а 2 — в рамках программы по реконструкции дорог.
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