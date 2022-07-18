Ходить по росе и не ссориться с мамой. Что можно и нельзя делать в Сысоев день

Кто такой Сисой Великий?

Сисой Великий — это христианский святой, монах-отшельник. Он учил смирению и верил в милосердие Бога. Святой считал, что если человек искренне покается в своих грехах, то Господь примет его покаяние в течение трёх дней.

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Сисой прожил 60 лет в пещере в египетской пустыне, в которой до него обитал преподобный Антоний Великий. Все это время он держал себя в большой строгости, очистил душу и приобрёл дар творить чудеса. Дар этот был такой силы, что однажды Сисой смог вернуть к жизни умершего подростка.

По легенде, мужчина со своим сыном шли к Сисою, чтобы получить благословение, но по пути мальчик умер. Отец решил не отступать от своей цели и продолжил путь. С сыном на руках он зашёл в пещеру к святому и упал перед ним на колени. А получив благословение старца, покинул её. Сисой же думал, что мальчик жив: он попросил его встать и идти вслед за отцом. И ребёнок действительно поднялся и вышел. Однако об этом чуде Сисой запретил рассказывать до тех пор, пока он не умрёт. «Важнее всего — считать себя ниже всех, потому что такое уничижение способствует обретению смирения», — сказал Сисой.

Сисой скончался в 429 году в окружении своих учеников. Рассказывали, что когда святой лежал на смертном одре, его лицо вдруг просияло. Он сказал, что видит святых пророков и апостолов, а за его душой пришли ангелы. Позднее Сисой сказал, что видит самого Господа. После этого он отошёл в мир иной.