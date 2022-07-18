Ходить по росе и не ссориться с мамой. Что можно и нельзя делать в Сысоев день
Что нужно делать 19 июля, чтобы не угодить в лапы злого духа
Народный праздник — Сысоев день — отмечают 19 июля. В этот день бегали по росе босиком, а девушки ею умывались, надеясь сохранить красоту. А вот спускаться в погреб было опасно. Кто такой Сисой Великий и что надо было сделать в этот день, чтобы привлечь здоровье — в материале amic.ru.
Сисой Великий — это христианский святой, монах-отшельник. Он учил смирению и верил в милосердие Бога. Святой считал, что если человек искренне покается в своих грехах, то Господь примет его покаяние в течение трёх дней.
Сисой прожил 60 лет в пещере в египетской пустыне, в которой до него обитал преподобный Антоний Великий. Все это время он держал себя в большой строгости, очистил душу и приобрёл дар творить чудеса. Дар этот был такой силы, что однажды Сисой смог вернуть к жизни умершего подростка.
По легенде, мужчина со своим сыном шли к Сисою, чтобы получить благословение, но по пути мальчик умер. Отец решил не отступать от своей цели и продолжил путь. С сыном на руках он зашёл в пещеру к святому и упал перед ним на колени. А получив благословение старца, покинул её. Сисой же думал, что мальчик жив: он попросил его встать и идти вслед за отцом. И ребёнок действительно поднялся и вышел. Однако об этом чуде Сисой запретил рассказывать до тех пор, пока он не умрёт. «Важнее всего — считать себя ниже всех, потому что такое уничижение способствует обретению смирения», — сказал Сисой.
Сисой скончался в 429 году в окружении своих учеников. Рассказывали, что когда святой лежал на смертном одре, его лицо вдруг просияло. Он сказал, что видит святых пророков и апостолов, а за его душой пришли ангелы. Позднее Сисой сказал, что видит самого Господа. После этого он отошёл в мир иной.
В народе верили, что 19 июля, в День святого Сысоя, роса обладает целебными свойствами. В этот день принято было с утра пораньше пройти босиком по влажной траве. А после этого, не вытирая ноги, надеть обувь. Считалось, что такой обряд укрепляет здоровье и даёт силы на весь год. «Пришел Сысой — ходи по траве босой», — говорили в этот день.
А ещё в этот день старались росою умыться. Считалось, что благодаря этому девушки сохраняли молодость и красоту, маленькие дети — здоровье, а уставшие труженики возвращали себе силы.
Знали о полезных свойствах сысоевской росы и опытные знахари. Они выходили рано утром на луг, собирали росу и хранили её весь год. Ею лечили болезни глаз, растирали суставы, делали примочки для лица. А смешивая целебную влагу с травами, верили, что получают сильное снадобье.
Роса в этот день давала здоровье не только людям, но и животным, и птицам.
Святого Сисоя почитали как покровителя землевладельцев. В народе верили, что он всю свою силу отдаёт природе и насылает туманы, которые питают хлеба.
Поэтому крестьяне 19 июля молились Сисою о хорошем урожае. До этого дня все посевные работы в полях должны были закончиться и начиналась уборка зерновых с ранним сроком созревания. Селяне проводят подготовку закромов к будущему урожаю.
Наши предки на Сысоев день готовили погреба к первым урожаям. Занимался этим только хозяин дома. Славяне верили, что в подполе живёт домашний дух — подполяник, который никогда не выходит на улицу. Его боялись, так как считали очень агрессивным и справиться с ним под силу было только хозяину дома. Особенно подполяник не любил молодых да смешливых девушек. Даже существовала легенда, что если мать в сердцах проклянёт свою дочь, то подполяник утаскивал к себе девушку и делал своей женой. А от этого союза рождались такие же страшные подполяники.
Кроме того, в этот день начинали убирать ранние зерновые культуры. А хозяйки собирали в саду чёрную смородину и варили варенье, которое в этот день получалось особенно вкусным. Главное — перед варкой надо было тщательно умыться и помолиться.
А вот торопиться в этот день было нельзя ни по какому поводу — это грозило неудачным исходом дела.
- Листья пожелтели — к ранней осени и зиме.
- Жёлтые облака — к дождю.
- Чтобы весь год быть здоровым, нужно утром пройтись босиком по росе.
- В Сысоев день нельзя спешить, иначе начатое дело завершится провалом.
- Проблемы, возникшие 19 июля, скоро разрешатся сами собой.