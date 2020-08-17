Хроника коронавируса Алтайского края. День 141

Сколько заболевших в Алтайском крае 17 августа?

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Прочее В Алтайском крае вновь не зафиксировали смертельных случаев среди пациентов с COVID-19

88 новых случаев заражения коронавирусной инфекции выявили в Алтайском крае. Теперь в регионе 10711 инфицированных, среди них 937 детей.

41 заболевшего зарегистрировали в Барнауле, 9 – в Бийске, по 5 – в Рубцовске и Яровом, по 3 – в Кулундинском и Павловском районах. Остальные 22 случая выявили 17 городах и районах края.

За весь период пандемии из больниц выписали 8943 человека, прием 21 за прошедшие сутки.

Сейчас на лечении находятся 1493 пациента. Тяжелое течение болезни наблюдается у 114 зараженных, 34 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего в Алтайском крае скончалось 275 пациентов с COVID-19. Причем коронавирусная инфекция стала причиной смерти только у 109 человек.