Хроника коронавируса Алтайского края. День 141
Главное за 17 августа
Алтайский край готовится открыть бассейны и пускать зрителей на трибуны. Таксист отказался везти женщину в медицинской маске, а в Барнауле устроили еще одну массовую вечеринку. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
88 новых случаев заражения коронавирусной инфекции выявили в Алтайском крае. Теперь в регионе 10711 инфицированных, среди них 937 детей.
41 заболевшего зарегистрировали в Барнауле, 9 – в Бийске, по 5 – в Рубцовске и Яровом, по 3 – в Кулундинском и Павловском районах. Остальные 22 случая выявили 17 городах и районах края.
За весь период пандемии из больниц выписали 8943 человека, прием 21 за прошедшие сутки.
Сейчас на лечении находятся 1493 пациента. Тяжелое течение болезни наблюдается у 114 зараженных, 34 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
Всего в Алтайском крае скончалось 275 пациентов с COVID-19. Причем коронавирусная инфекция стала причиной смерти только у 109 человек.
В Алтайском крае готовятся открыть бассейны, пустить зрителей на трибуны и увеличить наполняемость фитнес-центров. Губернатор Виктор Томенко поручил министру спорта Алексею Перфильеву рассмотреть вопрос смягчения ограничительных мер на спортобъектах.
По словам министра, после перехода на второй этап снятия ограничений в спортивных организациях не зафиксировали ни одного случая заражения. Поэтому в конце недели будет рассмотрен вопрос об увеличении загрузки фитнес-центров с 25 до 50%, и если позволит эпидситуация – возобновить профессиональные тренировки в спорткомплексе "Обь".
Также глава региона поручил совместно с Роспотребнадзором рассмотреть возможность допуска зрителей на спортивные состязания. "Начинаются соревнования игровых видов спорта. Мы разрешили их проведение, но без зрителей. Может, какую-то часть свободных мест для зрителей – 25% или хотя бы 10% – уже можно заполнять, пошагово регулировать", – добавил Томенко.
В Барнауле рядом с территорией пляжа "Водный мир" 15 августа провели вечеринку.
Видео с шумного мероприятия опубликовали в соцсетях. По словам барнаульца, на вечеринке якобы было много несовершеннолетних и продавали алкоголь. Кто был организатором – неизвестно. Администратор пляжа рассказала, что тусовка проходила в соседнем шатре.
Кстати, в регионе из-за распространения коронавирусной инфекции до сих пор действует запрет на проведение массовых мероприятий.
В Барнауле таксист отказался везти клиентку из-за того, что та была в медицинской маске.
Горожанка по имени Татьяна заказала такси через приложение. Когда девушка села в машину, водитель отказался ее везти из-за надетой маски. Свое решение таксист объяснил тем, что масочный режим соблюдают только "придурки", сам указ не подписан губернатором, а "больных он не возит".
При этом мужчина не стал отменять заказ самостоятельно и потребовал деньги. Когда девушка отказалась оплачивать невыполненную поездку, он пригрозил пассажирке увезти ее "далеко и надолго". После угроз жительница Барнаула вышла из машины, а таксист выбежал из авто, ударил ее по голове и уехал. После несостоявшейся поездки у девушки списали деньги.
В службе поддержки агрегатора девушке сказали, что с таксистом проведут "объяснительную работу", и посоветовали обратиться в полицию.
Правительство РФ планирует продлить стимулирующие выплаты медработникам, которые борются с коронавирусной инфекцией.
"Мы доложим президенту Владимиру Путину соответствующие предложения о продолжении определенного образа стимулов врачей и среднего медперсонала, которые продолжают работать с ковидными больными. И уверен, что их поддержат", – сказал премьер-министр Михаил Мишустин во время визита в областной онкологический диспансер в Магадане, где встретился с работниками больницы.
По словам премьера, региональные надбавки медикам продлят до декабря.
В Барнауле продолжают дезинфицировать подъезды в многоквартирных домах. Так, в Центральном районе города с 3 по 16 августа обработали уже 1168 подъездов в 464 домах.
Спецсредствами обрабатывают входные группы, площадки первых этажей, почтовые ящики, лифты и перила. Помимо этого, в подъездах проводится регулярная влажная уборка.
За эту работу отвечают управляющие компании и ТСЖ. Процесс контролируют специалисты администрации Центрального района и активисты органов ТОС.
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