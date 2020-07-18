Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 111

Главное за 18 июля

18 июля 2020, 19:45, Роман Кильмяшкин

В Алтайском крае зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией и еще четыре смерти инфицированных. Регион продолжает занимать лидирующие позиции по заболеваемости COVID-19. О главном из темы "Коронавирус на Алтае" за 18 июля – в подборке amic.ru.

1
+201 зараженный в регионе
Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае превысило 7 тысяч

Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае превысило 7 тысяч

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 201 заболевшего COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с вирусом.

На Барнаул пришлись 118 инфицированных. Остальные распределились следующим образом: Бийск – 13, Залесовский район – 10, Рубцовск и Кулундинский район – по 9, Новоалтайск – 8, Ребрихинский район – 5, Змеиногорский и Смоленский районы – по 4, Павловский, Первомайский и Троицкий районы – по 3, Белокуриха, Заринск, Славгород, Алейский, Благовещенский, Калманский, Локтевский, Мамонтовский, Родинский, Топчихинский, Угловский, Хабарский районы – по одному заболевшему.

2
Новые летальные случаи
Четверо пациентов с COVID-19 скончались в Алтайском крае за сутки

Четверо пациентов с COVID-19 скончались в Алтайском крае за сутки

В Алтайском крае умерли еще четыре пациента, которым ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

Всего в регионе с начала пандемии скончался 151 человек с коронавирусом, из них 63 – от COVID-19, 85 – от иных заболеваний. Три случая находятся на экспертизе.

3
У соседей
Еще 22 человека заболели коронавирусом в Республике Алтай

Еще 22 человека заболели коронавирусом в Республике Алтай

В Горном Алтае выявили 22 новых случая заражения коронавирусом, сообщает республиканский оперативный штаб по противодействию инфекции.

Общее количество заболевших в регионе выросло до 1239.

При этом выздоровело 743 человека, 33 из которых – за последние сутки.

4
В десятке по России
Алтайский край вышел из пятерки регионов с наибольшим приростом заболевших COVID-19

Алтайский край вышел из пятерки регионов с наибольшим приростом заболевших COVID-19

Алтайский край по суточному приросту заразившихся на этот раз занимает шестую строчку среди всех регионов РФ. До этого он несколько дней был в пятерке.

Больше зараженных зафиксировали только в Москве (578 человек), Свердловской области (259), Ханты-Мансийском АО (247), Санкт-Петербурге (238) и Нижегородской области (205).

5
Масочный режим соблюдают не все
В Барнауле снова проверили, как соблюдается масочный режим в общественном транспорте

В Барнауле снова проверили, как соблюдается масочный режим в общественном транспорте

Очередной рейд по проверке соблюдения масочного режима в общественном транспорте прошел в Барнауле.

Проверяющие выявили несколько нарушителей из числа пассажиров. С ними провели профилактические беседы.

С водителями и кондукторами разговаривать не пришлось – все они соблюдают предписания Роспотребнадзора.

6
В качестве информационной профилактики

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