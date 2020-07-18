Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 111

В десятке по России

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Прочее Алтайский край вышел из пятерки регионов с наибольшим приростом заболевших COVID-19

Алтайский край по суточному приросту заразившихся на этот раз занимает шестую строчку среди всех регионов РФ. До этого он несколько дней был в пятерке.

Больше зараженных зафиксировали только в Москве (578 человек), Свердловской области (259), Ханты-Мансийском АО (247), Санкт-Петербурге (238) и Нижегородской области (205).