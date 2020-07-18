Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 111
Главное за 18 июля
В Алтайском крае зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией и еще четыре смерти инфицированных. Регион продолжает занимать лидирующие позиции по заболеваемости COVID-19. О главном из темы "Коронавирус на Алтае" за 18 июля – в подборке amic.ru.
За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 201 заболевшего COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с вирусом.
На Барнаул пришлись 118 инфицированных. Остальные распределились следующим образом: Бийск – 13, Залесовский район – 10, Рубцовск и Кулундинский район – по 9, Новоалтайск – 8, Ребрихинский район – 5, Змеиногорский и Смоленский районы – по 4, Павловский, Первомайский и Троицкий районы – по 3, Белокуриха, Заринск, Славгород, Алейский, Благовещенский, Калманский, Локтевский, Мамонтовский, Родинский, Топчихинский, Угловский, Хабарский районы – по одному заболевшему.
В Алтайском крае умерли еще четыре пациента, которым ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
Всего в регионе с начала пандемии скончался 151 человек с коронавирусом, из них 63 – от COVID-19, 85 – от иных заболеваний. Три случая находятся на экспертизе.
В Горном Алтае выявили 22 новых случая заражения коронавирусом, сообщает республиканский оперативный штаб по противодействию инфекции.
Общее количество заболевших в регионе выросло до 1239.
При этом выздоровело 743 человека, 33 из которых – за последние сутки.
Алтайский край по суточному приросту заразившихся на этот раз занимает шестую строчку среди всех регионов РФ. До этого он несколько дней был в пятерке.
Больше зараженных зафиксировали только в Москве (578 человек), Свердловской области (259), Ханты-Мансийском АО (247), Санкт-Петербурге (238) и Нижегородской области (205).
Очередной рейд по проверке соблюдения масочного режима в общественном транспорте прошел в Барнауле.
Проверяющие выявили несколько нарушителей из числа пассажиров. С ними провели профилактические беседы.
С водителями и кондукторами разговаривать не пришлось – все они соблюдают предписания Роспотребнадзора.
Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
Об ограничениях и возможностях
- что такое беспроцентный кредит и кому его могут не дать;
- как поменять паспорт во время пандемии;
- изменения в коронавирусный указ: что теперь можно,
- где необходимо носить маски и что в этом изменилось.
О детях и учебе
- как получить выплаты на детей от 3 до 16 лет;
- как получить выплаты на детей до 3 лет;
- кто может получить и 5, и 10 тыс. на ребенка;
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет;
- как получить повторные выплаты на ребенка;
- как пройдет приемная кампания в вузах и что изменится;
- в каких числах подать документы в университет в 2020 году;
- будут ли работать детские летние лагеря на Алтае и как вернуть деньги за путевки.
О деньгах
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима;
- как вернуть деньги за отмененный рейс,
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет;.
О работе
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет.
Об отдыхе и развлечениях
- какие пляжи открыли после снятия ограничений и какие там цены;
- как обслужат клиентов кафе и рестораны после послабления мер профилактики;
- когда разрешат отдых за рубежом.
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