Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 119

В десятке по России

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Прочее Алтайский край занял 10-е место по суточному приросту больных COVID-19

Алтайский край по суточному приросту заразившихся на этот раз занимает десятую строчку среди всех регионов РФ. Длительное время по этому показателю в сравнении с другими субъектами России он находился на более высоких позициях.

Больше всего зараженных зафиксировали в Москве (683 человек), Свердловской области (241), Ханты-Мансийском АО (192), Нижегородской области (177), Санкт-Петербурге и Красноярском крае (по 175).