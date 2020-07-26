Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 119

Главное за 26 июля

26 июля 2020, 15:42, Роман Кильмяшкин

В Алтайском крае зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией и еще четыре смерти инфицированных. Регион продолжает занимать позиции в первой десятке по суточной заболеваемости COVID-19. О главном из темы "Коронавирус на Алтае" за 26 июля – в подборке amic.ru.

1
+140 зараженных в регионе
За сутки в Алтайском крае выявили 140 зараженных коронавирусом

За сутки в Алтайском крае выявили 140 зараженных коронавирусом

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 140 заболевших COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с вирусом.

На Барнаул пришлись 73 инфицированных. Остальные распределились следующим образом: Бийск и Павловский район – по 11, Рубцовск – 9, Тальменский район – 7, Новоалтайск – 4, Залесовский район – 3, Алейск, Славгород, Завьяловский, Ключевский, Первомайский, Рубцовский районы – по 2, Белокуриха, Яровое, Бийский, Зональный, Михайловский, Ельцовский, Троицкий, Топчихинский, Усть-Калманский, Хабарский районы – по одному заболевшему.

2
Новые летальные случаи
Алтайский край бьет свой рекорд по смертности при коронавирусе

Алтайский край бьет свой рекорд по смертности при коронавирусе

В Алтайском крае умерли еще четыре пациента, которым ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

Всего в регионе с начала пандемии скончались 190 человек с коронавирусом, из них 75 – от COVID-19, 112 – от иных заболеваний. Три случая находятся на экспертизе.

3
В десятке по России
Алтайский край занял 10-е место по суточному приросту больных COVID-19

Алтайский край занял 10-е место по суточному приросту больных COVID-19

Алтайский край по суточному приросту заразившихся на этот раз занимает десятую строчку среди всех регионов РФ. Длительное время по этому показателю в сравнении с другими субъектами России он находился на более высоких позициях.

Больше всего зараженных зафиксировали в Москве (683 человек), Свердловской области (241), Ханты-Мансийском АО (192), Нижегородской области (177), Санкт-Петербурге и Красноярском крае (по 175).

4
У соседей
24 новых случая COVID-19 выявили в Республике Алтай

24 новых случая COVID-19 выявили в Республике Алтай

В Горном Алтае выявили 24 новых случая заражения коронавирусом, сообщает республиканский оперативный штаб по противодействию инфекции.

Общее количество заболевших в регионе выросло до 1462.

При этом выздоровело 972 человека, 27 из которых – за последние сутки.

5
В качестве информационной профилактики

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