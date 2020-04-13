Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 15

Число зараженных в Алтайском крае: 36

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Прочее Стало известно, в каком состоянии находятся заболевшие коронавирусом в Алтайском крае

Еще два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за последние сутки. Женщина заразилась в Барнауле после контакта с уже заболевшей, еще один случай подтвердили у молодого человека в Бийске. Вероятно, речь идет о вернувшемся из Москвы мужчине, о котором накануне писали СМИ наукограда.

География инфицированных уже давно не ограничивается Барнаулом. Заболевшие – это жители Заринска, Бийска, Павловска, Рубцовска, а также Первомайского и Крутихинского районов.

Всего на 13 апреля в регионе зарегистрировано 36 случаев заражения COVID-19. Среди них – трое детей.

Один человек по-прежнему находится в тяжелом состоянии, у пяти пациентов состояние средней тяжести, у остальных заболевание протекает в легкой форме. Как сообщили в краевом Минздраве, лишь в 11 случаях у больных диагностирована пневмония. По словам министра Дмитрия Попова, многие пациенты даже не подозревали, что они заражены, так как болезнь проходила бессимптомно.

Напомним, трое зараженных уже выздоровели и находятся дома.

По данным оперштаба на 13 апреля, в крае 918 человек находятся под медицинским наблюдением, в том числе девять иностранцев. Сняли с наблюдения 5365 человек. Всего в регионе на коронавирус проверили уже 10 тысяч человек.