Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 170

Сколько заболевших коронавирусом в Алтайском крае 15 сентября?

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Прочее 63 новых случая коронавируса выявили в Алтайском крае

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 63 новых случая заражения COVID-19. 36 из них зафиксированы в Барнауле, 6 – в Бийске, 3 – в Новоалтайске. Остальные 18 заболевших – жители 15 городов и районов региона.

Теперь в Алтайском крае 12651 заболевший, в том числе 993 ребенка. Тяжелобольных в регионе – 137 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 52 человека.