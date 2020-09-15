Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 170

Главное за 15 сентября

15 сентября 2020, 19:32, Олеся Пастухова

В Алтайском крае выявили 63 новых случая коронавируса. В бийской больнице произошла вспышка COVID-19. А в Барнауле из-за пандемии стало умирать больше людей. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.

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Сколько заболевших коронавирусом в Алтайском крае 15 сентября?
63 новых случая коронавируса выявили в Алтайском крае

63 новых случая коронавируса выявили в Алтайском крае

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 63 новых случая заражения COVID-19. 36 из них зафиксированы в Барнауле, 6 – в Бийске, 3 – в Новоалтайске. Остальные 18 заболевших – жители 15 городов и районов региона.

Теперь в Алтайском крае 12651 заболевший, в том числе 993 ребенка. Тяжелобольных в регионе – 137 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 52 человека.

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Еще четыре смерти

За минувшие сутки в Алтайском крае скончались четыре человека, которым ранее поставили диагноз COVID-19. В региональном оперштабе сообщили, что трое из них скончались непосредственно от коронавируса. Еще один – по иным причинам.

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Вспышка коронавируса в бийской больнице
Алтайский Минздрав закрыл больницу в Бийске из-за вспышки COVID-19

Алтайский Минздрав закрыл больницу в Бийске из-за вспышки COVID-19

Вспышка коронавируса произошла в городской больнице № 2 в Бийске. Заразились 29 сотрудников медучреждения. Ее закрыли на карантин.

"Подписан приказ, в связи с выявлением случаев заболевания временно приостановлен прием в стационарное отделение. В результате проведенных противоэпидемиологических мероприятий выявлено 29 случаев заболевания среди сотрудников больницы. Весь персонал протестирован", – уточнили в ведомстве.

Известно также о случаях заболевания среди пациентов стационара. Их перевели в ковидный госпиталь, который работает на базе этой же больницы.

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Смертность в Барнауле выросла из-за пандемии
Естественная убыль населения Барнаула в пандемию выросла вдвое

Естественная убыль населения Барнаула в пандемию выросла вдвое

За время пандемии коронавируса в Барнауле почти в два раза выросла естественная убыль населения.

В период с января по июль 2020 года показатель смертности на тысячу жителей в Барнауле составил 11,7. Естественная убыль населения в городе составила 1025 человек, что почти вдвое больше аналогичного периода прошлого года. Тогда этот показатель составлял 582 человека.

Показатель рождаемости в краевой столице составил 9,2. В январе-июле 2020 года родилось на 1087 человек меньше, чем годом ранее.

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Резкий скачок заболеваемости у соседей
В Республике Алтай снова подскочило число зараженных коронавирусом

В Республике Алтай снова подскочило число зараженных коронавирусом

За прошедшие сутки в Республике Алтай зафиксировали 56 новых случаев коронавируса. Для сравнения: вчера, 14 сентября, в регионе выявили 21 инфицированного.

Общее число заболевших выросло до 2640 человек. Диагноз подтвердился у 35 жителей Кош-Агачского района, у 10 жителей города Горно-Алтайска, у шести жителей Турочакского района, у трех жителей Майминского района, у одного жителя Онгудайского района и у жителя другого региона, прибывшего в Онгудайский район.

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В качестве информационной профилактики

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Что еще почитать и посмотреть 15 сентября:

  • "Стрижи" и салют над Обью. Весь юбилей Барнаула в инфографике.
  • "Город. Слушай!". Новый сезон аудиогида по Барнаулу. Скоро на amic.ru.
  • Свет алтайского искусства. В Барнауле простились с профессором Тамарой Степанской.
  • Новый год 2021. Сколько дней будем отдыхать на зимних каникулах?
  • Историк рассказал о нежелании властей сохранить историческое здание в Барнауле.
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