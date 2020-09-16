Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 171
Главное за 16 сентября
В Алтайском крае выявили еще 65 случаев заражения коронавирусом, Собянин направил в регион средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование, а Барнаул вовсю готовится ко Дню города в условиях ограничений. О главном из темы "Коронавирус на Алтае" за 16 сентября – в подборке amic.ru.
За минувшие сутки в регионе выявили еще 65 зараженных коронавирусом. Общее число инфицированных с начала эпидемии в Алтайском крае достигло 12 716 человек.
Новые случаи заражения распределились так: Барнаул – 30, Бийск – 9, Хабарский район – 3, Новоалтайск, Первомайский, Благовещенский, Троицкий, Шелаболихинский районы – по 2 заболевших, Заринск, Камень-на-Оби, Славгород, Яровое, Каменский, Ключевский, Крутихинский, Кулундинский, Курьинский, Кытмановский, Петропавловский, Солтонский, Тюменцевский районы – по одному заболевшему.
Скончались еще семь пациентов, у которых ранее выявили заражение. Общее число умерших с начала пандемии составляет 401.
Мэр Москвы Сергей Собянин на безвозмездной основе предоставил Алтайскому краю средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование.
В медучреждения Барнаула уже доставили свыше 31 тысячи защитных костюмов, а в ближайшие дни привезут и остальные партии.
Кроме того, в регион доставят 500 тысяч медицинских масок, защитные очки, пульсоксиметры и респираторы.
Виктор Томенко рассказал о необходимости соблюдения масочного режима во время торжеств, посвященных празднованию 290-летия Барнаула.
"Будут сохранены необходимые меры предосторожности для тех, кто обеспечивает взаимодействие людей между собой, обслуживает большие группы потребителей, покупателей, всего населения Алтайского края. У нас с вами впереди День города. Площадок много, люди будут сконцентрированы на них. Там маски потребуются", – подчеркнул губернатор.
Обработка пройдет на пл. Мира, пл. Сахарова, пл. Ветеранов, Нулевом километре, возле бывшего кинотеатра "Россия" и территории, прилегающей к зданию правительства Алтайского края.
В ночь с 16 на 17 сентября сотрудники МБУ "Автодорстрой" проведут обработку дорог и площадей Баварина, Сахарова, Советов, улиц Мало-Тобольской, Ленинградской, А. Петрова (в границах улиц Ленинградской и Малахова), Энтузиастов (в границах улиц Ленинградской и Георгиева).
За минувшие сутки число зараженных коронавирусом в Республике Алтай выросло на 41 – до 2681 человека.
Диагноз подтвердился у 13 жителей Кош-Агачского района, в том числе у шести детей; у 12 жителей Онгудайского района, в том числе у одного ребенка; у восьми жителей города Горно-Алтайска; у четырех жителей Улаганского района, в том числе у двух детей; у трех жителей Майминского района; у одной жительницы Усть-Канского района.
Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
Об ограничениях и возможностях
- что такое беспроцентный кредит и кому его могут не дать;
- новые изменения в коронавирусный указ: что теперь можно;
- пенсионерам продлили самоизоляцию: что это означает;
- где необходимо носить маски и что в этом изменилось.
О детях и учебе:
- как получить выплаты на детей от 3 до 16 лет;
- как получить выплаты на детей до 3 лет;
- кто может получить и 5, и 10 тыс. на ребенка;
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет;
- как получить повторные выплаты на ребенка.
О деньгах:
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима;
- как вернуть деньги за отмененный рейс,
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет.
О работе:
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике:
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет
- с какого возраста нужно носить медицинскую маску.
Об отдыхе и развлечениях:
- купальный сезон завершен, но зато открыты осенняя охота, кинотеатры и бассейны;
- как обслужат клиентов кафе и рестораны после послабления мер профилактики;
- в какие страны можно улететь.
Что еще почитать и посмотреть 16 сентября:
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- В город прилетели "Стрижи".
- Тарзан признался в том, что изменил Наташе Королевой, но, по его словам, все это подстава.
- В центре Барнаула образовался гигантский провал. Под землю ушла часть дороги и тротуара.