Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 171

Главное за 16 сентября

16 сентября 2020, 20:13, Илья Звягинцев

В Алтайском крае выявили еще 65 случаев заражения коронавирусом, Собянин направил в регион средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование, а Барнаул вовсю готовится ко Дню города в условиях ограничений. О главном из темы "Коронавирус на Алтае" за 16 сентября – в подборке amic.ru.

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+65 зараженных и семь умерших
Более 400 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае

Более 400 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае

За минувшие сутки в регионе выявили еще 65 зараженных коронавирусом. Общее число инфицированных с начала эпидемии в Алтайском крае достигло 12 716 человек.

Новые случаи заражения распределились так: Барнаул – 30, Бийск – 9, Хабарский район – 3, Новоалтайск, Первомайский, Благовещенский, Троицкий, Шелаболихинский районы – по 2 заболевших, Заринск, Камень-на-Оби, Славгород, Яровое, Каменский, Ключевский, Крутихинский, Кулундинский, Курьинский, Кытмановский, Петропавловский, Солтонский, Тюменцевский районы – по одному заболевшему.

Скончались еще семь пациентов, у которых ранее выявили заражение. Общее число умерших с начала пандемии составляет 401. 

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Москва помогает регионам
Сергей Собянин предоставил Алтайскому краю средства защиты и медоборудование

Сергей Собянин предоставил Алтайскому краю средства защиты и медоборудование

Мэр Москвы Сергей Собянин на безвозмездной основе предоставил Алтайскому краю средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование. 

В медучреждения Барнаула уже доставили свыше 31 тысячи защитных костюмов, а в ближайшие дни привезут и остальные партии. 

Кроме того, в регион доставят 500 тысяч медицинских масок, защитные очки, пульсоксиметры и респираторы.

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Праздник праздником, но маски не снимаем

"Там маски потребуются". Виктор Томенко о торжествах в честь 290-летия Барнаула

Виктор Томенко рассказал о необходимости соблюдения масочного режима во время торжеств, посвященных празднованию 290-летия Барнаула. 

"Будут сохранены необходимые меры предосторожности для тех, кто обеспечивает взаимодействие людей между собой, обслуживает большие группы потребителей, покупателей, всего населения Алтайского края. У нас с вами впереди День города. Площадок много, люди будут сконцентрированы на них. Там маски потребуются", – подчеркнул губернатор.

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Подготовка полным ходом
Основные праздничные площадки продезинфицируют к Дню города в Барнауле

Основные праздничные площадки продезинфицируют к Дню города в Барнауле

В ходе подготовки к празднованию 290-летия со дня основания Барнаула в городе приступили к обработке общественных пространств.  

Обработка пройдет на пл. Мира, пл. Сахарова, пл. Ветеранов, Нулевом километре, возле бывшего кинотеатра "Россия" и территории, прилегающей к зданию правительства Алтайского края.

В ночь с 16 на 17 сентября сотрудники МБУ "Автодорстрой" проведут обработку дорог и площадей Баварина, Сахарова, Советов, улиц Мало-Тобольской, Ленинградской, А. Петрова (в границах улиц Ленинградской и Малахова), Энтузиастов (в границах улиц Ленинградской и Георгиева).

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У соседей
41 новый случай COVID-19 зафиксировали в Горном Алтае

41 новый случай COVID-19 зафиксировали в Горном Алтае

За минувшие сутки число зараженных коронавирусом в Республике Алтай выросло на 41 – до 2681 человека.

Диагноз подтвердился у 13 жителей Кош-Агачского района, в том числе у шести детей; у 12 жителей Онгудайского района, в том числе у одного ребенка; у восьми жителей города Горно-Алтайска; у четырех жителей Улаганского района, в том числе у двух детей; у трех жителей Майминского района; у одной жительницы Усть-Канского района.

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В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.

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Что еще почитать и посмотреть 16 сентября:

  • Барнаульцы самостоятельно снесли скейт-парк, потому что дети мешали им грохотом.
  • В город прилетели "Стрижи".
  • Тарзан признался в том, что изменил Наташе Королевой, но, по его словам, все это подстава.
  • В центре Барнаула образовался гигантский провал. Под землю ушла часть дороги и тротуара.
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