Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 180

Главное за 25 сентября

25 сентября 2020, 19:46

Роспотребнадзор заявляет, что в России нет второй волны коронавируса. В Алтайском крае каждые сутки выявляют все больше зараженных, медикам начали ставить прививки от коронавируса, а Минздрав ищет больницы под новые ковидные госпитали. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.

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Сколько заболевших коронавирусом в Алтайском крае 25 сентября?
В Алтайском крае умерли еще семь заболевших коронавирусом

В Алтайском крае умерли еще семь заболевших коронавирусом

80 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. 35 из них – в Барнауле. Теперь в регионе 13 378 инфицированных, среди них 1016 детей. 

Из больниц уже выписали 11 991 человека, причем 157 из них – за последние сутки. Лечение проходят 928 пациентов. В тяжелом состоянии находятся 157 заболевших, к аппаратам ИВЛ подключены 63 человека. 

В Алтайском крае за время пандемии скончались 459 инфицированных COVID-19, за прошедшие сутки – 7 пациентов. Коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 187 человек.

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Прививки от коронавируса пока не для всех

"Будем первооткрывателями". В Алтайском крае поставили первую прививку от коронавируса

В Алтайском крае начали ставить прививки от коронавируса. Первым добровольцем стала Ирина Переладова, главный эпидемиолог края. А следом за ней в течение недели препарат введут еще 41 человеку (в регион поступило всего 42 дозы).

Пока поставить прививку могут только медицинские работники. И то не все. По словам Ирины Переладовой, отбор кандидатов был довольно жестким. В частности, в число добровольцев не попали те врачи, которые уже переболели коронавирусом.

Следующая партия в регион поступит в течение трех недель. На этот раз в ней будет чуть более двух тысяч доз. Ее также планируют ставить только медикам. А вот массовая вакцинация населения будет позже.

Подробнее об этом – в материале amic.ru.

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Больницы переделают под ковидные госпитали

Из-за подъема заболеваемости специалисты регионального Минздрава ищут медучреждения для того, чтобы переформатировать их в ковидные госпитали. 25 сентября комиссия работала в Новоалтайске и Заринске. 

К ковидным госпиталям есть жесткие требования: это должно быть отдельно стоящее здание с кислородной подводкой, наличием дополнительного входа и так далее.

Больных COVID-19 планируют размещать в инфекционном отделении горбольницы Заринска, а пациентов с вирусными пневмониями – в здании местного роддома. В Новоалтайске задействуют отдельно стоящий стационар на 240 коек и здание инфекционного отделения.  

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В качестве информационной профилактики

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Что еще почитать и посмотреть 25 сентября:

  • Раскупили все. Барнаульцы "встали в очередь" на новые кварталы от застройщиков
  • Перевозчики и власти рассказали, что изменится с повышением тарифа в Барнауле
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