Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 180

Сколько заболевших коронавирусом в Алтайском крае 25 сентября?

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Прочее В Алтайском крае умерли еще семь заболевших коронавирусом

80 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. 35 из них – в Барнауле. Теперь в регионе 13 378 инфицированных, среди них 1016 детей.

Из больниц уже выписали 11 991 человека, причем 157 из них – за последние сутки. Лечение проходят 928 пациентов. В тяжелом состоянии находятся 157 заболевших, к аппаратам ИВЛ подключены 63 человека.

В Алтайском крае за время пандемии скончались 459 инфицированных COVID-19, за прошедшие сутки – 7 пациентов. Коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 187 человек.