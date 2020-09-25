Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 180
Главное за 25 сентября
Роспотребнадзор заявляет, что в России нет второй волны коронавируса. В Алтайском крае каждые сутки выявляют все больше зараженных, медикам начали ставить прививки от коронавируса, а Минздрав ищет больницы под новые ковидные госпитали. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
80 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. 35 из них – в Барнауле. Теперь в регионе 13 378 инфицированных, среди них 1016 детей.
Из больниц уже выписали 11 991 человека, причем 157 из них – за последние сутки. Лечение проходят 928 пациентов. В тяжелом состоянии находятся 157 заболевших, к аппаратам ИВЛ подключены 63 человека.
В Алтайском крае за время пандемии скончались 459 инфицированных COVID-19, за прошедшие сутки – 7 пациентов. Коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 187 человек.
В Алтайском крае начали ставить прививки от коронавируса. Первым добровольцем стала Ирина Переладова, главный эпидемиолог края. А следом за ней в течение недели препарат введут еще 41 человеку (в регион поступило всего 42 дозы).
Пока поставить прививку могут только медицинские работники. И то не все. По словам Ирины Переладовой, отбор кандидатов был довольно жестким. В частности, в число добровольцев не попали те врачи, которые уже переболели коронавирусом.
Следующая партия в регион поступит в течение трех недель. На этот раз в ней будет чуть более двух тысяч доз. Ее также планируют ставить только медикам. А вот массовая вакцинация населения будет позже.
Подробнее об этом – в материале amic.ru.
Из-за подъема заболеваемости специалисты регионального Минздрава ищут медучреждения для того, чтобы переформатировать их в ковидные госпитали. 25 сентября комиссия работала в Новоалтайске и Заринске.
К ковидным госпиталям есть жесткие требования: это должно быть отдельно стоящее здание с кислородной подводкой, наличием дополнительного входа и так далее.
Больных COVID-19 планируют размещать в инфекционном отделении горбольницы Заринска, а пациентов с вирусными пневмониями – в здании местного роддома. В Новоалтайске задействуют отдельно стоящий стационар на 240 коек и здание инфекционного отделения.
Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
Об ограничениях:
- новые изменения в коронавирусный указ: что теперь можно;
- пенсионерам продлили самоизоляцию: что это значит;
- где необходимо носить маски и что в этом изменилось.
О детях и учебе:
- как получить выплаты на детей от 3 до 16 лет;
- как получить выплаты на детей до 3 лет;
- кто может получить и 5, и 10 тыс. на ребенка;
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет;
- как получить повторные выплаты на ребенка.
О деньгах:
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима;
- как вернуть деньги за отмененный рейс,
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет.
О работе:
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике:
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет
- с какого возраста нужно носить медицинскую маску.
Об отдыхе и развлечениях:
- купальный сезон завершен, но зато открыты осенняя охота, кинотеатры и бассейны;
- как обслужат клиентов кафе и рестораны после послабления мер профилактики;
- в какие страны можно улететь.
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