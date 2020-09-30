Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 185

Коротко о главном за 30 сентября

30 сентября 2020, 19:40

Из-за коронавируса турпоток в Алтайский край сократился на треть. 16 медикам уже поставили прививки от COVID-19, а число тяжелобольных в ковидных госпиталях растет. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.

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Сколько заболевших в Алтайском крае 30 сентября?
Еще семь человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае

Еще семь человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае

95 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. 60 из них – в Барнауле. Теперь в регионе 13 823 инфицированных, среди них 1035 детей.

Коронавирусом уже переболели 12 245 человек, за последние сутки из больниц выписали 58 пациентов. На лечении находятся 1094 зараженных. Тяжелое течение болезни наблюдается у 228 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 79 пациентов.

За весь период скончалось 484 человека, за прошедшие сутки – 7 пациентов (и все от COVID-19). В целом коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 208 человек.

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Врачам ставят прививки от COVID-19
В Алтайском крае 16 медработникам поставили прививку от коронавируса

В Алтайском крае 16 медработникам поставили прививку от коронавируса

В Алтайском крае прививку поставили 16 специалистам из краевой клинической больницы, краевого онкодиспансера, барнаульских поликлиник № 1 и № 9, а также детской городской поликлиники № 9.

"Вакцинокомплекс состоит из двух прививок, которые проводятся с интервалом в 21 день. Сама вакцина представляет собой раствор для внутримышечного введения. Предполагаемый срок сохранения поствакцинального иммунитета – около двух лет", – рассказала главный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова.

Прививочная кампания по иммунизации медработников против коронавируса началась 23 сентября. Первая пробная партия вакцины поступила в количестве 42 доз. 

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Растет число тяжелобольных пациентов

В Алтайском крае нужно усилить контроль за соблюдением правил эпидемиологической безопасности. С таким предложением выступила зампред комитета АКЗС по здравоохранению и науке Ирина Солнцева. По ее словам, сейчас медики испытывают большую нагрузку, чем в начале пандемии. К тому же тяжелобольных пациентов становится  больше.

"Мы все немного успокоились, когда летом статистика заболеваемости пошла на спад. Все устали и понадеялись, что все закончилось. Но сегодняшняя ситуация показывает: эпидемия коронавируса, к сожалению, еще не завершилась. Свой вклад вносят погода, сезонные простудные, респираторные и вирусные инфекции. В результате идет общий подъем заболеваемости, в том числе растет число случаев COVID", – отметила депутат. 

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Из-за короткого сезона туристов отдохнуло меньше
Из-за коронавируса летний турпоток в Алтайском крае упал на треть

Из-за коронавируса летний турпоток в Алтайском крае упал на треть

Летний турпоток в Алтайском крае упал на треть из-за коронавируса, заявил начальник управления региона по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых. За июнь-август в регионе отдохнули 640 тысяч человек (а в 2019-м – 1 млн).

Этим летом туристы на Алтай приезжали из Новосибирской, Кемеровской, Томской областей и других регионов Сибири. Также Алтайский край посещали гости из европейской части страны. По наблюдению турагентов, в этом году их было существенно больше. 

Загрузка объектов туризма превышала 50%, а на главных туристских территориях региона, таких как Алтайский район, Белокуриха, Горный Чарыш, и вовсе достигала 90-100%.

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В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.

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Что еще почитать и посмотреть 30 сентября:

  • "Работы на 15 лет". Девелоперы планируют застраивать высотками пригород Барнаула
  • Как журналисты amic.ru спасали белочку из фонтана. Видео для хорошего настроения
  • Поддержали и хватит. Что изменится в жизни россиян с 1 октября 2020 года?
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