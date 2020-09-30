Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 185

Сколько заболевших в Алтайском крае 30 сентября?

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Прочее Еще семь человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае

95 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. 60 из них – в Барнауле. Теперь в регионе 13 823 инфицированных, среди них 1035 детей.

Коронавирусом уже переболели 12 245 человек, за последние сутки из больниц выписали 58 пациентов. На лечении находятся 1094 зараженных. Тяжелое течение болезни наблюдается у 228 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 79 пациентов.

За весь период скончалось 484 человека, за прошедшие сутки – 7 пациентов (и все от COVID-19). В целом коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 208 человек.