Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 188

Главное за 3 октября

3 октября 2020, 19:52, Илья Звягинцев

Число зараженных в Республике Алтай и Алтайском крае продолжает расти. Регион поднимается по показателю ежесуточного прироста в России. О главном из темы "Коронавирус на Алтае" за 3 октября - в подборке amic.ru. 

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Больше 100 зараженных за сутки
11 пациентов с коронавирусом умерло в Алтайском крае за сутки

11 пациентов с коронавирусом умерло в Алтайском крае за сутки

За прошедшие сутки в Алтайском крае заразились еще 103 человека. Общее число инфицированных составляет 14 125. Выздоровели 12 350 человек, в том числе 20 – за сутки.

По муниципалитетам случаи заражения распределились так: Барнаул – 27, Бийский район – 14, Бийск, Троицкий район – по 11 заболевших, Усть-Пристанский район – 7, Рубцовск, Тальменский, Целинный районы – по 6 заболевших, Калманский, Кулундинский районы – по 3 заболевших, Михайловский, Рубцовский районы – по 2 заболевших, Заринск, Красногорский, Мамонтовский, Новичихинский, Ребрихинский районы – по 1 заболевшему.

Кроме того еще 11 пациентов с положительным тестом на COVID-19 скончались в регионе. 

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Вверх по рейтингу
Число инфицированных коронавирусом в России превысило 1,2 млн

Число инфицированных коронавирусом в России превысило 1,2 млн

Алтайский край (+103) 3 октября занял 21-е место по суточному приросту больных. Больше всего инфицированных обнаружили в Москве (+2 884 человека за сутки), Санкт-Петербурге (+358), Московской (+259), Ростовской (+219) и Нижегородской (+199) областях. 

За прошедшие сутки болезнь выявили еще у 9 859 человек, а всего с начала пандемии в стране заболели 1 204 502 человек. 

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У соседей
85 случаев COVID-19 выявили в Республике Алтай за сутки

85 случаев COVID-19 выявили в Республике Алтай за сутки

За прошедшие сутки в Республике Алтай зафиксировали 85 случаев коронавируса. 

Диагноз подтвердился у 31 жителя Онгудайского района, в том числе у двух детей; у 24 жителей Майминского района, в том числе у трех детей; у 14 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у двух детей; у пяти жителей Улаганского района, в том числе у одного ребенка; у трех жителей Кош-Агачского района; у трех жителей Усть-Коксинского района; у двух жителей Турочакского района; у двух жителей Чемальского района; у одного жителя Шебалинского района. 

Общее число заболевших в регионе составляет 3869.

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В качестве информационной профилактики

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