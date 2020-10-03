Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 188

Больше 100 зараженных за сутки

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Прочее 11 пациентов с коронавирусом умерло в Алтайском крае за сутки

За прошедшие сутки в Алтайском крае заразились еще 103 человека. Общее число инфицированных составляет 14 125. Выздоровели 12 350 человек, в том числе 20 – за сутки.

По муниципалитетам случаи заражения распределились так: Барнаул – 27, Бийский район – 14, Бийск, Троицкий район – по 11 заболевших, Усть-Пристанский район – 7, Рубцовск, Тальменский, Целинный районы – по 6 заболевших, Калманский, Кулундинский районы – по 3 заболевших, Михайловский, Рубцовский районы – по 2 заболевших, Заринск, Красногорский, Мамонтовский, Новичихинский, Ребрихинский районы – по 1 заболевшему.

Кроме того еще 11 пациентов с положительным тестом на COVID-19 скончались в регионе.