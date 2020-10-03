Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 188
Главное за 3 октября
Число зараженных в Республике Алтай и Алтайском крае продолжает расти. Регион поднимается по показателю ежесуточного прироста в России. О главном из темы "Коронавирус на Алтае" за 3 октября - в подборке amic.ru.
За прошедшие сутки в Алтайском крае заразились еще 103 человека. Общее число инфицированных составляет 14 125. Выздоровели 12 350 человек, в том числе 20 – за сутки.
По муниципалитетам случаи заражения распределились так: Барнаул – 27, Бийский район – 14, Бийск, Троицкий район – по 11 заболевших, Усть-Пристанский район – 7, Рубцовск, Тальменский, Целинный районы – по 6 заболевших, Калманский, Кулундинский районы – по 3 заболевших, Михайловский, Рубцовский районы – по 2 заболевших, Заринск, Красногорский, Мамонтовский, Новичихинский, Ребрихинский районы – по 1 заболевшему.
Кроме того еще 11 пациентов с положительным тестом на COVID-19 скончались в регионе.
Алтайский край (+103) 3 октября занял 21-е место по суточному приросту больных. Больше всего инфицированных обнаружили в Москве (+2 884 человека за сутки), Санкт-Петербурге (+358), Московской (+259), Ростовской (+219) и Нижегородской (+199) областях.
За прошедшие сутки болезнь выявили еще у 9 859 человек, а всего с начала пандемии в стране заболели 1 204 502 человек.
За прошедшие сутки в Республике Алтай зафиксировали 85 случаев коронавируса.
Диагноз подтвердился у 31 жителя Онгудайского района, в том числе у двух детей; у 24 жителей Майминского района, в том числе у трех детей; у 14 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у двух детей; у пяти жителей Улаганского района, в том числе у одного ребенка; у трех жителей Кош-Агачского района; у трех жителей Усть-Коксинского района; у двух жителей Турочакского района; у двух жителей Чемальского района; у одного жителя Шебалинского района.
Общее число заболевших в регионе составляет 3869.
Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
Об ограничениях:
- новые изменения в коронавирусный указ: что все еще нельзя;
- пенсионерам продлили самоизоляцию: что это значит;
- где необходимо носить маски и что в этом изменилось.
О деньгах:
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима;
- как вернуть деньги за отмененный рейс,
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет,
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет.
О работе:
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике:
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет
- с какого возраста нужно носить медицинскую маску.
Об отдыхе и развлечениях:
- купальный сезон завершен, но зато открыты осенняя охота, кинотеатры и бассейны;
- как обслужат клиентов кафе и рестораны после послабления мер профилактики.
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