Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 219

Сколько заболевших в Алтайском крае 3 ноября?

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Прочее Более 800 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае

Еще 225 жителей Алтайского края заболели коронавирусной инфекцией. Из них 70 – барнаульцы. Теперь в регионе 19 892 инфицированных, среди них 1475 детей.

Коронавирусом уже переболели 16 720 человек. За минувшие сутки из больниц выписали 181 выздоровевшего. На лечении в инфекционных госпиталях остаются 2350 человек. В тяжелом состоянии находятся 550 пациентов, 178 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 5689 бессимптомных вирусоносителей лечатся на дому.

За время пандемии в регионе скончались 808 зараженных (+9 за сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 395 человек.