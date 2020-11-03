Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 219

О главном за 3 ноября

3 ноября 2020, 19:48

За время пандемии в Алтайском крае умерло более 800 человек с COVID-19. В аптеках не хватает препаратов для лечения коронавирусной инфекции и ОРВИ, а губернатор призвал оперативнее оказывать медпомощь населению. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.

1
Сколько заболевших в Алтайском крае 3 ноября?
Более 800 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае

Более 800 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае

Еще 225 жителей Алтайского края заболели коронавирусной инфекцией. Из них 70 – барнаульцы. Теперь в регионе 19 892 инфицированных, среди них 1475 детей.

Коронавирусом уже переболели 16 720 человек. За минувшие сутки из больниц выписали 181 выздоровевшего. На лечении в инфекционных госпиталях остаются 2350 человек. В тяжелом состоянии находятся 550 пациентов, 178 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 5689 бессимптомных вирусоносителей лечатся на дому.

За время пандемии в регионе скончались 808 зараженных (+9 за сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 395 человек.

2
Нехватка лекарств
Всюду

Всюду "нет". Отмена маркировки не решила проблему с лекарствами на Алтае

Чтобы купить лекарства для лечения ОРВИ и коронавирусной инфекции, барнаульцам приходится обежать несколько аптек и попросить помощи у родных. Ведь найти нужные таблетки сейчас непросто – в аптеках острый дефицит препаратов.

В пресс-службе краевого Минздрава подтвердили, что сейчас наблюдается нехватка:

  • противовирусных ("Интерферон", "Ингавирин", умифеновир, осельтамивир);
  • антибиотиков (азитромицин, амоксициллин / клавулановая кислота, цефтриаксон, моксифлоксацин, левофлоксацин);
  • жаропонижающих (парацетамол).

Причина дефицита – отсутствие товара у оптовиков. Во многих аптеках пока не готовы сказать, когда лекарства появятся в продаже.

3
Медучреждения просят повысить оперативность

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил главам городов и районов повысить оперативность оказания медпомощи.

Глава региона распорядился оценить ситуацию с доступностью получения консультации по телефонам поликлиник.

"В пятницу был проведен контрольный обзвон поликлиник Барнаула, который показал положительные результаты. Чтобы дозвониться в любую поликлинику города, нужно держать трубку не больше 30 секунд. Четыре гудка – и тебе ответили. Этого у нас три или четыре недели назад не было", – подчеркнул губернатор.

Также Томенко поручил выяснить, по какой причине нет ряда лекарства в аптеках – из-за ажиотажного спроса или отсутствия поставок.

4
Школьные каникулы продлят?
Правительство Алтайского края не исключает продления школьных каникул

Правительство Алтайского края не исключает продления школьных каникул

В правительстве Алтайского края не исключают, что школьные каникулы могут продлить. Этот вопрос губернатор Виктор Томенко предложил обсудить на заседании оперативного штаба 5 ноября.

Алтайские школьники ушли отдыхать с 26 октября на две недели, вместо одной. Увеличить срок каникул власти решили из-за сложной эпидемической обстановки по коронавирусу и сезонным ОРВИ. 9 ноября дети должны вернуться на занятия. 

5
Глава Республики Алтай заболел
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин заразился коронавирусом

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин заразился коронавирусом

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин заразился коронавирусом. Положительный результат он получил во время планового тестирования.

На своей странице в Instagram он сообщил, что заболевание проходит бессимптомно, состояние удовлетворительное.

Хорохордин будет работать дистанционно. Он также добавил, что все министерства и ведомства продолжают работать в плановом режиме. 

6
Скончался врач с COVID-19
Жена умершего барнаульского врача рассказала о сокрытии результата его теста на ковид

Жена умершего барнаульского врача рассказала о сокрытии результата его теста на ковид

И.о. руководителя реанимационного отделения горбольницы № 10 Барнаула Юрий Кочетов умер после нескольких недель борьбы с коронавирусом.

Кочетов заболел в октябре. Спустя неделю после сдачи теста, он не смог получить результат. Родственники говорят, что врач несколько раз обращался к руководству с просьбой отпустить его на больничный, даже когда был в тяжелом состоянии. Но его не отпускали, мотивируя это тем, что работать будет некому.

2 ноября стало известно, что мужчина умер. Его родственники обратились в прокуратуру. 

7
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