Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 234

Главное о COVID-19 за сутки

18 ноября 2020, 19:45

Власти рассказали, когда Алтайский край получит лекарство от COVID-19. Ученые выявили, что в нашем регионе вирус мутировал, а Рубцовске из-за пандемии отказались от строительства ледового города. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.

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Сколько людей заразилось коронавирусом в Алтайском крае?
14 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

14 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

Еще 232 жителя Алтайского края заболели коронавирусной инфекцией. 79 из них – барнаульцы. Общее число инфицированных достигло 23 386, среди них 1681 ребенок.

Коронавирусом переболели 19 874 жителя региона. За минувшие сутки из больниц выписали еще 286 выздоровевших. В госпиталях лежат 2504 пациента. В тяжелом состоянии находятся 590 заболевших, из них 151 подключен к аппаратам ИВЛ. Еще 2880 бессимптомных вирусоносителей находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 

За время пандемии в крае скончалось 994 человек с COVID-19 (+14 за сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 489 пациентов.

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Министр выздоровел
Глава алтайского Минздрава вылечился от коронавируса

Глава алтайского Минздрава вылечился от коронавируса

Глава Министерства здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов вылечился от COVID-19. 

В ведомстве сообщили, что он сдал тест на коронавирус и получил отрицательный результат. 17 ноября Попов вышел на работу. Сегодня, 18 ноября, министр участвовал в заседании правительства Алтайского края.

Напомним, о том, что Дмитрий Попов заразился коронавирусом, стало известно 2 ноября. Во время болезни состояние министра оценивалось как удовлетворительное, он проходил лечение в домашних условиях.

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Лекарства не за горами

Препараты для лечения зараженных коронавирусом поступят в Алтайский край на нынешней и следующей неделях. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

По его словам, из федерального бюджета краю выделили 87 млн рублей на закупку лекарств для пациентов, которые лечатся от COVID-19 дома. На 56,2 млн уже заключены контракты.

Всего же в третьем квартале Алтайскому краю перечислили 367,5 млн рублей на борьбу с коронавирусом. Большая часть из них – 264 млн – предназначена для модернизации и оснащения ковидных госпиталей.

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Без ледовых городков
В Рубцовске отказались от снежного городка и горок из-за COVID-19

В Рубцовске отказались от снежного городка и горок из-за COVID-19

Власти Рубцовска отказались от постройки новогоднего снежного городка и горок из-за COVID-19. По мнению чиновников, это поможет снизить риск распространения коронавируса.

Мэр Дмитрий Фельдман все же решил не отказываться от новогодней елки на площади Ленина. Площадь украсят светодиодными фигурами – елями, подарками, звездами и сердцами. Сейчас все объекты проверяют на исправность и готовят к установке. 

Также в городе отменили все праздничные мероприятия в честь открытия елки.

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Вирус мутировал

Вирусологи обнаружили мутации коронавируса SARS-CoV-2 в Алтайском крае. Однако они никак не сказываются на тяжести течения COVID-19. Об этом заявил директор НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Дмитрий Лиознов.

"Все выявленные замены в белках SARS-CoV-2 в настоящее время не связаны с клинической тяжестью течения заболевания и не влияют на патогенность вируса", – сказал эксперт.

Мутацию M153T в S-белке вируса ученые обнаружили еще в 13 регионах. 

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Что еще почитать и посмотреть 18 ноября?

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