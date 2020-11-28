Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 244

Алтайский край вышел из топ-25

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Прочее В России за сутки умерло более 500 больных коронавирусом

Алтайский край по суточному приросту заразившихся на этот раз находится на 28-й строчке среди всех субъектов РФ. В ноябре по этому показателю, в сравнении с другими регионами России, край чаще находился в двадцатке и периодически возвращался в топ-15.

Больше всего зараженных зафиксировали в Москве (+7320 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+3695) и Московской области (+1065).