Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 244

Главное за 28 ноября

28 ноября 2020, 19:51, Роман Кильмяшкин

В Алтайском крае зафиксированы новые заразившиеся коронавирусом и еще 14 смертей инфицированных. 626 тяжелобольных пациентов с COVID-19 в настоящее время лечат в регионе. О главном из темы "Коронавирус на Алтае" за 28 ноября – в подборке amic.ru.

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+228 зараженных в регионе
14 пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

14 пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 228 заболевших COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с вирусом.

На Барнаул пришлись 65 инфицированных, на Бийск – 24, на Рубцовск – 16. Остальные распределились следующим образом:  Заринск, Новоалтайск – по 9, Славгород – 8, Яровое, Первомайский район – по 5, Алейск, Волчихинский, Залесовский районы – по 4, Баевский, Благовещенский, Бурлинский, Змеиногорский, Калманский, Каменский, Красногорский, Кытмановский, Локтевский, Родинский районы – по 3, Белокуриха, Егорьевский, Заринский, Завьяловский,  Косихинский, Краснощековский, Кулундинский, Мамонтовский, Михайловский, Немецкий национальный, Поспелихинский, Романовский, Тальменский районы – по 2, ЗАТО Сибирский, Алейский, Алтайский, Зональный, Курьинский, Новичихинский, Павловский, Панкрушихинский, Петропавловский, Ребрихинский, Солтонский, Суетский, Троицкий, Тогульский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Хабарский, Шипуновский, Шелаболихинский районы – по 1.

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Новые летальные случаи
В Роспотребнодзоре назвали условие для отмены масочного режима

В Роспотребнодзоре назвали условие для отмены масочного режима

В Алтайском крае умерли еще 14 пациентов, которым ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

Всего в регионе с начала пандемии скончались 1089 человек с коронавирусом, из них 545 – от COVID-19.

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Алтайский край вышел из топ-25
В России за сутки умерло более 500 больных коронавирусом

В России за сутки умерло более 500 больных коронавирусом

Алтайский край по суточному приросту заразившихся на этот раз находится на 28-й строчке среди всех субъектов РФ. В ноябре по этому показателю, в сравнении с другими регионами России, край чаще находился в двадцатке и периодически возвращался в топ-15.

Больше всего зараженных зафиксировали в Москве (+7320 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+3695) и Московской области (+1065).

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626 тяжелобольных
В АлтГУ ответили студентам, которые

В АлтГУ ответили студентам, которые "не готовы умирать от ковида"

626 пациентов ковидных госпиталей Алтайского края на сегодняшний день находятся в тяжелом состоянии, следует из информации оперативного штаба.

Около четверти из них (162 человека) для поддержания жизни подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Общее число заболевших в регионе достигло 25 678 человек, выздоровевших – 22 204.

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У соседей
Еще 122 заражения COVID-19 подтвердили в Республике Алтай

Еще 122 заражения COVID-19 подтвердили в Республике Алтай

В Горном Алтае выявили 122 новых случая заражения коронавирусом, сообщает республиканский оперативный штаб по противодействию инфекции.

Общее количество заразившихся в регионе выросло до 11 167.

При этом выздоровели 9307 человека, 293 из которых – за последние сутки.

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Число свободных коек растет
Число свободных коек для больных ковидом в Алтайском крае растет

Число свободных коек для больных ковидом в Алтайском крае растет

Количество свободных коек в медучреждениях, которые готовы принять больных коронавирусом в Алтайском крае, увеличилось до 1848.

Неделей ранее их было 1629. На сегодняшний день суммарно насчитывается 5595 коек. Свободными остаются более 33%.

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Томограф починили
Прошло полгода. В Алтайском противотуберкулезном диспансере починили томограф

Прошло полгода. В Алтайском противотуберкулезном диспансере починили томограф

 Алтайском противотуберкулезном диспансере починили томограф. Он вышел из строя еще весной.

"Столь значительная длительность проведения ремонта связана с тем, что из-за ограничительных мер по коронавирусу в Барнаул не мог выехать инженер компании-производителя. По этой же причине не получалось быстро привезти запчасти", – уточнили в региональном Минздраве.

Кроме того, в министерстве сообщили, что удалось решить проблемы с дефицитом препарата для больных туберкулезом. Ранее на отсутствие нужных лекарств жаловались пациенты тубдиспансера в соцсетях.

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