Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 258

Главное за 12 декабря

12 декабря 2020, 19:36, Роман Кильмяшкин

В Алтайском крае зафиксированы новые заразившиеся коронавирусом и еще 13 смертей инфицированных. 495 тяжелобольных пациентов с COVID-19 в настоящее время лечат в регионе. О главном из темы "Коронавирус на Алтае" за 12 декабря – в подборке amic.ru.

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+224 зараженных в регионе
13 зараженных коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

13 зараженных коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 224 заболевших COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с вирусом.

На Барнаул пришлись 64 инфицированных, на Бийск – 22, на Рубцовск – 12. Остальные распределились следующим образом:  Яровое – 8, Калманский, Крутихинский, Локтевский, Тальменский, Тогульский и Третьяковский районы – по 7, Баевский и Змеиногорский районы – по 6, Новоалтайск, Белокуриха, Залесовский, Каменский и Кулундинский районы – по 5, Волчихинский и Немецкий национальный районы – по 4, Заринский, Первомайский, Родинский, Троицкий и Угловский районы – по 3, Славгород, Заринск, Бурлинский, Ключевский и Топчихинский районы – по 2, Благовещенский, Кытмановский, Михайловский, Табунский, Тюменцевский и Хабарский районы – по 1.

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Новые летальные случаи
В ВОЗ сообщили о двукратном росте смертности от коронавируса в Европе

В ВОЗ сообщили о двукратном росте смертности от коронавируса в Европе

В Алтайском крае умерли еще 13 пациентов, которым ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

Всего в регионе с начала пандемии скончались 1273 человека с коронавирусом, из них 668 – от COVID-19.

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Алтайский край вышел из топ-30
Более 28 тысяч случаев COVID-19 выявили в России за прошедшие сутки

Более 28 тысяч случаев COVID-19 выявили в России за прошедшие сутки

Алтайский край по суточному приросту заразившихся на этот раз находится на 32-й строчке среди всех субъектов РФ. В ноябре по этому показателю, в сравнении с другими регионами России, край чаще находился в двадцатке и периодически возвращался в топ-15.

Больше всего зараженных зафиксировали в Москве (+6622 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+3776) и Московской области (+1393).

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495 тяжелобольных
Врачи объяснили, почему опасно носить маску несколько дней подряд

Врачи объяснили, почему опасно носить маску несколько дней подряд

495 пациентов ковидных госпиталей Алтайского края на сегодняшний день находятся в тяжелом состоянии, следует из информации оперативного штаба.

Около четверти из них (142 человека) для поддержания жизни подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Общее число заболевших в регионе достигло 28 803 человек, выздоровевших – 25 337.

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У соседей
Еще 99 человек заболели коронавирусом в Республике Алтай

Еще 99 человек заболели коронавирусом в Республике Алтай

В Горном Алтае выявили 99 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает республиканский оперативный штаб по противодействию инфекции.

Общее количество заразившихся в регионе выросло до 12 427.

При этом выздоровели 11 964 человека, 106 из которых – за последние сутки.

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Число свободных коек снижается
В Алтайском крае снизилось число свободных коек для больных ковидом

В Алтайском крае снизилось число свободных коек для больных ковидом

Количество свободных коек в медучреждениях, которые готовы принять больных коронавирусом в Алтайском крае, уменьшилось до 1259.

Неделей ранее их было 1641. На сегодняшний день суммарно насчитывается 4623 койки. Свободными остаются более 27%.

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В качестве информационной профилактики

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