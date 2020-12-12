Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 258

Алтайский край вышел из топ-30

Новости

Общество Более 28 тысяч случаев COVID-19 выявили в России за прошедшие сутки

Алтайский край по суточному приросту заразившихся на этот раз находится на 32-й строчке среди всех субъектов РФ. В ноябре по этому показателю, в сравнении с другими регионами России, край чаще находился в двадцатке и периодически возвращался в топ-15.

Больше всего зараженных зафиксировали в Москве (+6622 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+3776) и Московской области (+1393).