Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 266

+215 зараженных в Алтайском крае

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Прочее 215 случаев COVID-19 выявили в Алтайском крае за сутки

В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировали 215 случаев COVID-19. Общее число инфицированных в регионе теперь составляет 30 548 человек.

При этом из больниц выписали уже 26 873 пациента, в том числе 208 – за последние сутки. Скончались в крае еще 14 человек с COVID-19. Всего в регионе насчитывается 1386 смертей.