Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 266

Главное о COVID-19 за сутки

20 декабря 2020, 15:55, Никита Черников

В Алтайском крае за сутки выявили 215 случаев заражения коронавирусом. При этом регион по-прежнему находится за пределами тридцатки "ковидных" лидеров и располагается на 33-м месте. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.

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+215 зараженных в Алтайском крае
215 случаев COVID-19 выявили в Алтайском крае за сутки

215 случаев COVID-19 выявили в Алтайском крае за сутки

В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировали 215 случаев COVID-19. Общее число инфицированных в регионе теперь составляет 30 548 человек.

При этом из больниц выписали уже 26 873 пациента, в том числе 208 – за последние сутки. Скончались в крае еще 14 человек с COVID-19. Всего в регионе насчитывается 1386 смертей.

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Регион на 33-м месте
Почти 29 тысяч случаев коронавируса выявили в России за сутки

Почти 29 тысяч случаев коронавируса выявили в России за сутки

Алтайский край, по данным на 20 декабря, занимает 33-ю строчку федерального рейтинга по суточному приросту зараженных коронавирусом.

Всего в стране за сутки зарегистрировали 28 948 случаев COVID-19. Наибольший прирост заразившихся по-прежнему отмечается в Москве (+7263 человека за сутки), Санкт-Петербурге (+3759) и Московской области (+1539).

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У соседей
Еще 96 человек заболели коронавирусом в Горном Алтае

Еще 96 человек заболели коронавирусом в Горном Алтае

В Горном Алтае число заболевших коронавирусом за сутки выросло на 96 – до 13 122 человек.

Новых летальных случаев за минувшие сутки в республике не зафиксировали.

А вот выздоровели там еще 64 пациента. Всего же из больниц региона выписали 12 425 человек.

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Что еще почитать и посмотреть 20 декабря:

  • Стало известно, кто за сотни миллионов отремонтирует дороги краевой столицы в 2021 году;
  • Барнаулец хотел заработать на бирже и лишился 2 млн рублей;
  • 78 ФАПов построят в Алтайском крае за пять лет;
  • В Барнауле на месяц перекроют движение на участке переулка Циолковского.
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