Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 266
Главное о COVID-19 за сутки
В Алтайском крае за сутки выявили 215 случаев заражения коронавирусом. При этом регион по-прежнему находится за пределами тридцатки "ковидных" лидеров и располагается на 33-м месте. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировали 215 случаев COVID-19. Общее число инфицированных в регионе теперь составляет 30 548 человек.
При этом из больниц выписали уже 26 873 пациента, в том числе 208 – за последние сутки. Скончались в крае еще 14 человек с COVID-19. Всего в регионе насчитывается 1386 смертей.
Алтайский край, по данным на 20 декабря, занимает 33-ю строчку федерального рейтинга по суточному приросту зараженных коронавирусом.
Всего в стране за сутки зарегистрировали 28 948 случаев COVID-19. Наибольший прирост заразившихся по-прежнему отмечается в Москве (+7263 человека за сутки), Санкт-Петербурге (+3759) и Московской области (+1539).
В Горном Алтае число заболевших коронавирусом за сутки выросло на 96 – до 13 122 человек.
Новых летальных случаев за минувшие сутки в республике не зафиксировали.
А вот выздоровели там еще 64 пациента. Всего же из больниц региона выписали 12 425 человек.
В качестве информационной профилактики
Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
Об ограничениях и возможностях:
- пенсионерам продлили самоизоляцию: что это значит;
- где необходимо носить маски и что в этом изменилось;
- куда звонить и что делать, если получил положительный результат;
- куда звонить в Барнауле, если нужна помощь врача;
- что делать, если контактировал с зараженным;
- мой родственник умер от коронавируса: что делать.
О деньгах:
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима;
- как вернуть деньги за отмененный рейс;
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет;
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет.
О детях:
- симптомы COVID-19 у детей: особенности и наблюдения врачей;
- нужно ли детям носить маски в общественном транспорте и магазине;
- сколько продлятся осенние каникулы 2020 в Алтайском крае.
О работе:
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике:
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет;
- с какого возраста нужно носить медицинскую маску.
Об отдыхе и развлечениях:
- как будем отдыхать в 2021 году и сколько дней продлятся новогодние праздники.
Что еще почитать и посмотреть 20 декабря:
- Стало известно, кто за сотни миллионов отремонтирует дороги краевой столицы в 2021 году;
- Барнаулец хотел заработать на бирже и лишился 2 млн рублей;
- 78 ФАПов построят в Алтайском крае за пять лет;
- В Барнауле на месяц перекроют движение на участке переулка Циолковского.