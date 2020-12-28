Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 274

Главное о COVID-19 за сутки

28 декабря 2020, 20:33, Никита Черников

В Алтайском крае стартовала запись на вакцинацию против коронавируса, а за сутки тем временем в регионе выявили 214 новых случаев заболевания. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.

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+214 зараженных в Алтайском крае
Еще 14 пациентов с COVID-19 скончались в Алтайском крае

Еще 14 пациентов с COVID-19 скончались в Алтайском крае

За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали 14 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом, а заболели еще 214 человек.

В общей сложности в регионе насчитали 32 276 случаев COVID-19, а количество смертей выросло до 1499.

Выздоровели еще 205 пациентов, всего в крае ковидом переболели 28 526 человек.

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Начало записи на вакцинацию
Запись на вакцинацию против коронавируса началась в Алтайском крае

Запись на вакцинацию против коронавируса началась в Алтайском крае

В Барнауле, Бийске и Рубцовске началась запись на прививки от COVID-19. Сама вакцинация будет попозже: из-за морозов мобильные центры, где планировали ставить прививки, пока работать не могут. Но прививочные кабинеты в поликлиниках будут функционировать в новогодние каникулы.

Так, в первой поликлинике Барнаула сообщили, что ставить прививки начнут 4 января, а в девятой записывать были готовы на 30 декабря.

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Новый график работы медучреждений
В новогодние праздники медучреждения Алтайского края будут работать в особом режиме

В новогодние праздники медучреждения Алтайского края будут работать в особом режиме

Во время праздников медучреждения Алтайского края будут работать по особому графику:

  • 4, 6 и 8 января – с 8:00 до 14:00;
  • в субботние дни, 2 и 9 января, – с 8:00 до 14:00.

Кроме того, в праздничные дни медицинские экстренные службы продолжат функционировать в круглосуточном режиме, а последний день года в отдельных больницах станет рабочим.

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У соседей
32 новых случая COVID-19 выявили в Горном Алтае

32 новых случая COVID-19 выявили в Горном Алтае

За последние сутки число заболевших коронавирусом в Горном Алтае выросло на 32 – до 13 719 человек.

Выздоровели за сутки 46 пациентов. В общей сложности из больниц региона выписали 12 920 человек.

Новых летальных случаев на сегодня в республике не зарегистрировали.

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В качестве информационной профилактики

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