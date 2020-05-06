Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 38
Главное за 6 мая
Число зараженных в Алтайском крае достигло 588, а бессимптомных пациентов перевели на домашнее лечение. Инфекционист заявляет, что пик заболеваемости в Алтайском крае еще не пройден, а Роспотребнадзор предлагает ввести в регионе обязательный масочный режим. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за последние сутки. Общее число инфицированных достигло 588.
За минувшие сутки в Барнауле выявили 14 зараженных, в Змеиногорском районе – 9, в Рубцовске – 2, в Бийске, Немецком национальном и Тальменском районах – по одному. Впервые заболевание зарегистрировали у трех жителей Ребрихинского и двух жителей Благовещенского районов. Таким образом, региональная карта Covid-19 пополнилась еще двумя территориями.
Из общего числа заболевших 56 человек заразились за пределами региона, а 430 случаев выявлено по контакту с инфицированными. У 410 человек наблюдается бессимптомное течение болезни (это почти 70%).
По данным краевого оперштаба на 6 мая, в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовали 35,1 тыс. человек, под наблюдением медиков находятся 4273 человека.
В Алтайском крае планируют ввести обязательный масочный режим. Управление Роспотребнадзора подготовило и направило соответствующее предложение в краевой оперштаб.
Это значит, что все жители региона должны будут носить медицинские маски в местах массового скопления людей, в магазинах, в общественном транспорте.
Сейчас картина прямо противоположная – в большинстве случаев люди пренебрегают рекомендациями Роспотребнадзора и маски в общественных местах не используют. "Поэтому управление Роспотребнадзора и вносит предложение на решение оперштаба по введению масочного режима", – пояснила Ульяна Калинина, замруководителя ведомства.
Кстати, масочный режим уже ввели во многих регионах страны, в том числе и в Республике Алтай. Там маски нужно носить не только в магазинах и аптеках, но и в такси, на остановках, на автовокзалах и в иных местах общественного пользования.
Вахтовики из Алтайского края, работающие на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении в Якутии, вернутся в регион ориентировочно 10 мая. В край прилетят только те, у кого тест на коронавирус показал отрицательный результат.
"По прилете борта в Барнаул будет организован сортировочный пункт на базе инфекционного госпиталя в Новоалтайске. Там произведут осмотр всех прибывших, а также возьмут повторные мазки. При отсутствии клинических проявлений людей переведут в обсерватор. Если будут выявлены заболевшие, их изолируют и отправят на лечение в стационар", – пояснил Дмитрий Попов, министр здравоохранения региона.
Те работники, у кого коронавирус подтвержден, будут проходить лечение в Якутии либо в других регионах по договоренности с руководством таких субъектов.
По последним данным, на Чаяндинском месторождении в Якутии находятся 274 жителя Алтайского края. 110 из них инфицированы коронавирусом, у 22 диагноз под вопросом, у 142 человек тест показал отрицательный результат.
В Алтайском крае начали лечить пациентов с COVID-19 на дому. Но не всех, а только тех, у кого заболевание протекает бессимптомно. В течение двух недель врачи будут ежедневно наблюдать пациентов через видео- или аудиозвонок, оценивать их состояние и при необходимости корректировать лечение.
Кроме того, медработники будут следить и за соблюдением режима самоизоляции больных. А в случае нарушения – сообщать в полицию.
На 10 и 12 день после заражения у амбулаторных пациентов повторно возьмут анализы на коронавирус. После двукратного отрицательного результата их снимут с мониторинга.
Главный внештатный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко считает, что пик по коронавирусу еще не пройден. По его мнению, пока не стоит делать прогнозы, поскольку они зачастую не оправдываются. Однако он отметил, что на стабильный уровень заболеваемости ни Россия в целом, ни Алтайский край еще не вышли.
"Выхода на плато, по сути, не было. Мы с вами находимся еще далеко от этой точки. Точно мы еще не добрались до пика", – сказал Валерий Шевченко.
Эксперт считает, что чем жестче будут ограничительные меры, тем проще и быстрее произойдет выход из сложившейся ситуации.
Губернатор Алтайского края в ходе заседания рабочей группы Госсовета России по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции предложил расширить круг получателей мер поддержки людям, которые помогают в борьбе с COVID-19.
Сейчас стимулирующие выплаты полагаются врачам и медсестрам, а также водителям автомобилей скорой медицинской помощи, которые работают с заразившимися. "Однако бесперебойную работу ковидных госпиталей обеспечивают и другие сотрудники – уборщики, лифтеры, кастелянши, слесари-сантехники, электрики и другие. Нельзя забывать и о персонале диагностических центров, которые проводят тестирование", – добавил Виктор Томенко. По его словам, под этот перечень в Алтайском крае попадают свыше 480 человек.
Также он предложил поддержать санатории, которые вынуждены простаивать уже второй месяц из-за пандемии коронавируса и нести многомиллионные убытки. "На мой взгляд, санатории нашей здравницы Белокурихи нуждаются в отдельных мерах поддержки, таких как безвозмездная финансовая помощь из федерального бюджета на выплату заработной платы и другие неотложные нужды", – заявил Томенко. По его словам, выправить ситуацию поможет предоставление кредитов с минимальной или даже нулевой ставкой, отсрочка по уплате таких займов и процентов по ним, а также отсрочка по коммунальным платежам.
В период с 1 по 5 мая 2020 полицейские составили :
- 113 материалов в отношении нарушителей режима самоизоляции по статье 20.6.1.КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения",
- восемь материалов по ч. 2. статьи 6.3 КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения".
Таким образом, количество граждан, которых останавливали сотрудники органов внутренних дел на улицах городов и сел Алтайского края, стало гораздо больше.
Чаще всего сотрудники полиции применяют предупредительные меры: разъясняют и настоятельно рекомендуют как можно быстрее вернуться домой. Однако в некоторых случаях за такие нарушения грозят немалые штрафы.
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