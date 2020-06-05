Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 68
Главное за 5 июня
Алтайский край замер в ожидании снятия части ограничений. В регионе скончался врач с подтвержденным COVID-19, а летние лагеря, несмотря на пандемию, планируют принять 20 тысяч детей. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за последние сутки. Таким образом, лабораторно подтверждено 2192 заболевших, среди них 214 детей.
За минувшие сутки:
- в Барнауле выявили 40 зараженных;
- в Заринске – 4;
- в Рубцовске и Ребрихинском районе – по 3;
- в Рубцовском и Троицком районах – по 2;
- в Тальменском, Тюменцевском, Шипуновском районах – по 1.
Из больниц выписали 914 человек. Остальные все еще находятся на лечении. Причем тяжелобольных – 47, из них на аппарате ИВЛ – 22 пациента.
За сутки от коронавируса скончались еще два человека. Один из них – заведующий отделом контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера Сергей Ходоренко.
На протяжении нескольких дней он проходил лечение в городской больнице № 5 города Барнаула. Скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
"Медики не смогли спасти коллегу – болезнь очень тяжело протекала. Это единственный в Алтайском крае летальный случай среди медицинских работников за период пандемии", – сообщили в краевом Минздраве.
За весь период в регионе скончались 25 пациентов. Из них 15 человек – от COVID-19, 8 – имеют "иные причины смерти", а 2 случая находятся на экспертизе.
Власти Алтайского края планируют перейти к первому этапу смягчения ограничений в регионе. Но перед этим они проконсультируются с санитарными властями РФ. Такое решение приняли на заседании оперштаба 5 июня.
В том числе планируют принять решение о начале работы санаторно-курортных организаций, которые имеют медицинские лицензии на оказание оздоровительных услуг.
Первый этап снятия ограничения подразумевает возобновление работы предприятий сферы услуг и торговли непродовольственными товарами. В регионе разрешат занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более двух человек вместе и на расстоянии не менее 5 метров, а также прогулки на улице не более двух человек.
Коронавирус выявили у одной из сотрудниц Центра детского творчества Центрального района Барнаула.
28 мая после работы у женщины резко поднялась температура, и симптомы ОРВИ появились еще у двух коллег. Все трое сразу же обратились за медпомощью.
Сейчас работница находится в больнице с подтвержденным COVID-19, еще одна сотрудница также госпитализирована, но результатов анализов пока нет. Третьей врачи поставили диагноз "аллергический ринит".
Причем источник заражения неизвестен: женщина не была за границей и не контактировала с зараженными.
Летом 2020 года при условии 50% загрузки лагерей и сокращении смен до 14 дней в летних лагерях Алтайского края успеют отдохнуть около 20 тысяч детей, заявили в Минобре.
Власти надеются, что сезон для лагерей региона начнется 1 июля. При этом отдыхающим запретят купаться, посещать общелагерные мероприятия и дискотеки. В течение смены никто не сможет покинуть территорию лагеря.
Подробнее о том, как пройдет летний отдых в лагерях, читайте в материале amic.ru.
В алтайском филиале РАНХиГС выделили 10 грантов на бесплатное обучение по всем направлениям бакалавриата для детей врачей, которые борются с коронавирусом.
Основанием для получения гранта станет документ, подтверждающий, что один из родителей работал непосредственно с больными коронавирусом – в бригаде скорой помощи или в стационаре. Чтобы получить такой грант, сумма баллов по трем предметам ЕГЭ у абитуриента должна быть не менее 210.
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О детях и учебе
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- кто может получить и 5, и 10 тыс. на ребенка;
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О работе
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О профилактике
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