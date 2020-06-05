Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 68

Главное за 5 июня

5 июня 2020, 20:10

Алтайский край замер в ожидании снятия части ограничений. В регионе скончался врач с подтвержденным COVID-19, а летние лагеря, несмотря на пандемию, планируют принять 20 тысяч детей. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.

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Сколько заболевших в Алтайском крае?

"Осторожный тренд". 57 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае

57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за последние сутки. Таким образом, лабораторно подтверждено 2192 заболевших, среди них 214 детей.

За минувшие сутки:

  • в Барнауле выявили 40 зараженных;
  • в Заринске – 4;
  • в Рубцовске и Ребрихинском районе – по 3;
  • в Рубцовском и Троицком районах – по 2;
  • в Тальменском, Тюменцевском, Шипуновском районах – по 1.

Из больниц выписали 914 человек. Остальные все еще находятся на лечении. Причем тяжелобольных – 47, из них на аппарате ИВЛ – 22 пациента.

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Врач умер от коронавируса
Заразившийся коронавирусом врач умер в Барнауле

Заразившийся коронавирусом врач умер в Барнауле

За сутки от коронавируса скончались еще два человека. Один из них – заведующий отделом контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера Сергей Ходоренко.

На протяжении нескольких дней он проходил лечение в городской больнице № 5 города Барнаула. Скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

"Медики не смогли спасти коллегу – болезнь очень тяжело протекала. Это единственный в Алтайском крае летальный случай среди медицинских работников за период пандемии", – сообщили в краевом Минздраве.

За весь период в регионе скончались 25 пациентов. Из них 15 человек – от COVID-19, 8 – имеют "иные причины смерти", а 2 случая находятся на экспертизе. 

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Алтайский край готовится к снятию ограничений

Власти Алтайского края планируют перейти к первому этапу смягчения ограничений в регионе. Но перед этим они проконсультируются с санитарными властями РФ. Такое решение приняли на заседании оперштаба 5 июня.

В том числе планируют принять решение о начале работы санаторно-курортных организаций, которые имеют медицинские лицензии на оказание оздоровительных услуг. 

Первый этап снятия ограничения подразумевает возобновление работы предприятий сферы услуг и торговли непродовольственными товарами. В регионе разрешат занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более двух человек вместе и на расстоянии не менее 5 метров, а также прогулки на улице не более двух человек.

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Случай в детском центре
Коронавирус подтвердился у сотрудницы Центра детского творчества в Барнауле

Коронавирус подтвердился у сотрудницы Центра детского творчества в Барнауле

Коронавирус выявили у одной из сотрудниц Центра детского творчества Центрального района Барнаула.

28 мая после работы у женщины резко поднялась температура, и симптомы ОРВИ появились еще у двух коллег. Все трое сразу же обратились за медпомощью.

Сейчас работница находится в больнице с подтвержденным COVID-19, еще одна сотрудница также госпитализирована, но результатов анализов пока нет. Третьей врачи поставили диагноз "аллергический ринит".

Причем источник заражения неизвестен: женщина не была за границей и не контактировала с зараженными. 

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Лагеря примут 20 тысяч детей
Отдых строгого режима. Около 20 тысяч детей смогут посетить загородные лагеря на Алтае

Отдых строгого режима. Около 20 тысяч детей смогут посетить загородные лагеря на Алтае

Летом 2020 года при условии 50% загрузки лагерей и сокращении смен до 14 дней в летних лагерях Алтайского края успеют отдохнуть около 20 тысяч детей, заявили в Минобре.

Власти надеются, что сезон для лагерей региона начнется 1 июля. При этом отдыхающим запретят купаться, посещать общелагерные мероприятия и дискотеки. В течение смены никто не сможет покинуть территорию лагеря.

Подробнее о том, как пройдет летний отдых в лагерях, читайте в материале amic.ru.

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Детям алтайских врачей оплатят обучение
Дети 10 алтайских врачей смогут бесплатно получить высшее образование

Дети 10 алтайских врачей смогут бесплатно получить высшее образование

В алтайском филиале РАНХиГС выделили 10 грантов на бесплатное обучение по всем направлениям бакалавриата для детей врачей, которые борются с коронавирусом.

Основанием для получения гранта станет документ, подтверждающий, что один из родителей работал непосредственно с больными коронавирусом – в бригаде скорой помощи или в стационаре. Чтобы получить такой грант, сумма баллов по трем предметам ЕГЭ у абитуриента должна быть не менее 210.

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В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.

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