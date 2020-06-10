Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 73

Сколько заболевших в Алтайском крае 10 июня

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Прочее Перебрались за 2500. Новые случаи заражения коронавирусом подтвердили в Алтайском крае

В Алтайском крае 2524 инфицированных, среди них 254 ребенка.

66 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в регионе за прошедшие сутки.

Основная часть заболевших – барнаульцы. На этот раз их в сводке 50. Остальные 16 человек – жители Бийска, Рубцовска, Заринска, Новоалтайска, Троицкого, Змеиногорского, Бурлинского, Мамонтовского, Павловского, Первомайского, Ребрихинского, Тальменского, Угловского районов.

За минувшие сутки лечение закончил 81 пациент. Всего в регионе уже выписали из больниц 1182 человека. Остальные продолжают лечение. Больных в тяжелом состоянии сейчас 47, из них 15 – на аппарате ИВЛ.