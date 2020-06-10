Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 73

Главное за 10 июня

10 июня 2020, 19:24

Число зараженных в Алтайском крае перевалило за 2,5 тысячи. Краевая клиническая больница скорой помощи возвращается к привычной работе, а спортзалы и бассейны могут открыться уже в июне. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.

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Сколько заболевших в Алтайском крае 10 июня
Перебрались за 2500. Новые случаи заражения коронавирусом подтвердили в Алтайском крае

Перебрались за 2500. Новые случаи заражения коронавирусом подтвердили в Алтайском крае

В Алтайском крае 2524 инфицированных, среди них 254 ребенка.

66 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в регионе за прошедшие сутки. 

Основная часть заболевших – барнаульцы. На этот раз их в сводке 50. Остальные 16 человек – жители Бийска, Рубцовска, Заринска, Новоалтайска, Троицкого, Змеиногорского, Бурлинского, Мамонтовского, Павловского, Первомайского, Ребрихинского, Тальменского, Угловского районов.

За минувшие сутки лечение закончил 81 пациент. Всего в регионе уже выписали из больниц 1182 человека. Остальные продолжают лечение. Больных в тяжелом состоянии сейчас 47, из них 15 – на аппарате ИВЛ.

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Три летальных случая
Число умерших пациентов с коронавирусом в Алтайском крае достигло 33 человек

Число умерших пациентов с коронавирусом в Алтайском крае достигло 33 человек

Скончались три пациента с COVID-19. Никакой информации о них больше нет.

Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае достигло 33 человек.

Из них 19 случаев – от COVID, 12 – отнесены к иным причинам смерти, два – находятся на экспертизе.

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Больница выходит с карантина
Алтайская больница скорой медицинской помощи возвращается к прежнему режиму работы

Алтайская больница скорой медицинской помощи возвращается к прежнему режиму работы

Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи готовится вернуться к привычному режиму работы.

С 12 июня здесь частично возобновят прием пациентов с хирургической патологией и тяжелой сочетанной травмой. А затем постепенно откроются другие профильные отделения.

Помещения больницы все еще дезинфицируют, медперсонал тестируют на коронавирус. В медучреждении разработали дополнительные алгоритмы и инструкции, чтобы не допустить распространения инфекции внутри больницы.

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Роддому не разрешают открыться
Барнаульскому роддому № 1 не позволили открыться и уволили главврача

Барнаульскому роддому № 1 не позволили открыться и уволили главврача

Минздрав региона организовал проверку в барнаульский роддом №1, сотрудники которого создали петицию с просьбой разрешить им работать.

Специалистов не устроил бокс, предназначенный для рожениц с признаками COVID-19. Также оказалось, что роддом не обеспечен средствами индивидуальной защиты: есть только три защитных костюма и 800 медицинских масок на коллектив (почти 260 сотрудников). Этого не хватит даже на один рабочий день. А медперсонал, как заявили в ведомстве, не подготовлен к работе при возможном обнаружении случаев заболевания коронавирусом.

В связи с этим Минздрав заявил, что до устранения всех недостатков открыться роддому нельзя и уволил главного врача. Сейчас роддом ищет деньги, чтобы выполнить все требования эпидемиологов. Ведь бюджет медучреждения не позволяет профинансировать необходимые изменения.

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С дезинфекцией покончено
Санобработка улиц закончилась. Власти Барнаула расторгли договор с дорожниками

Санобработка улиц закончилась. Власти Барнаула расторгли договор с дорожниками

Дезинфекция улиц Барнаула закончилась.

Власти расторгли договор с учреждением "Автодорстрой", которое занималось обработкой улиц и автобусных остановок.

При этом, как пишет "Банкфакс", работы подрядчик выполнил не до конца. Причины прекращения обработки улиц не уточняются.

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Что будет с бассейнами и фитнес-клубами?
Фитнес-центры и бассейны Алтайского края могут открыться уже в конце июня

Фитнес-центры и бассейны Алтайского края могут открыться уже в конце июня

Они могут открыться уже в июне.

По словам министра спорта региона Алексея Перфильева, на втором этапе снятия ограничений жители края смогут посещать спортзалы с заполнением до 25%. 

Он предположил, что очередное послабление карантинных мер – то есть переход на второй этап снятия ограничений – стоит ждать к концу июня. Но опять же, все будет зависеть от развития эпидситуации.

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Район на карантине
Кош-Агачский район Республики Алтай закрыли на карантин из-за коронавируса

Кош-Агачский район Республики Алтай закрыли на карантин из-за коронавируса

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин ввел режим карантина в Кош-Агачском районе.

С 10 июня 2020 года въезд и выезд запрещен для всех, кроме проживающих в районе. Полицейские на границе района круглосуточно проверяют регистрацию у жителей.

Ограничения не распространяются на работников непрерывно действующих организаций, медицинских и аптечных учреждений и магазинов с продуктами и товарами первой необходимости.

На эти меры пошли из-за роста числа зараженных. Общее число заболевших в районе достигло 60, что опережает другие муниципалитеты региона.

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Что еще почитать и посмотреть 10 июня:

Подальше в горы. Москвичи скупают дома и земли на Алтае, спасаясь от COVID-19

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