Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 73
Главное за 10 июня
Число зараженных в Алтайском крае перевалило за 2,5 тысячи. Краевая клиническая больница скорой помощи возвращается к привычной работе, а спортзалы и бассейны могут открыться уже в июне. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
В Алтайском крае 2524 инфицированных, среди них 254 ребенка.
66 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в регионе за прошедшие сутки.
Основная часть заболевших – барнаульцы. На этот раз их в сводке 50. Остальные 16 человек – жители Бийска, Рубцовска, Заринска, Новоалтайска, Троицкого, Змеиногорского, Бурлинского, Мамонтовского, Павловского, Первомайского, Ребрихинского, Тальменского, Угловского районов.
За минувшие сутки лечение закончил 81 пациент. Всего в регионе уже выписали из больниц 1182 человека. Остальные продолжают лечение. Больных в тяжелом состоянии сейчас 47, из них 15 – на аппарате ИВЛ.
Скончались три пациента с COVID-19. Никакой информации о них больше нет.
Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае достигло 33 человек.
Из них 19 случаев – от COVID, 12 – отнесены к иным причинам смерти, два – находятся на экспертизе.
Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи готовится вернуться к привычному режиму работы.
С 12 июня здесь частично возобновят прием пациентов с хирургической патологией и тяжелой сочетанной травмой. А затем постепенно откроются другие профильные отделения.
Помещения больницы все еще дезинфицируют, медперсонал тестируют на коронавирус. В медучреждении разработали дополнительные алгоритмы и инструкции, чтобы не допустить распространения инфекции внутри больницы.
Минздрав региона организовал проверку в барнаульский роддом №1, сотрудники которого создали петицию с просьбой разрешить им работать.
Специалистов не устроил бокс, предназначенный для рожениц с признаками COVID-19. Также оказалось, что роддом не обеспечен средствами индивидуальной защиты: есть только три защитных костюма и 800 медицинских масок на коллектив (почти 260 сотрудников). Этого не хватит даже на один рабочий день. А медперсонал, как заявили в ведомстве, не подготовлен к работе при возможном обнаружении случаев заболевания коронавирусом.
В связи с этим Минздрав заявил, что до устранения всех недостатков открыться роддому нельзя и уволил главного врача. Сейчас роддом ищет деньги, чтобы выполнить все требования эпидемиологов. Ведь бюджет медучреждения не позволяет профинансировать необходимые изменения.
Дезинфекция улиц Барнаула закончилась.
Власти расторгли договор с учреждением "Автодорстрой", которое занималось обработкой улиц и автобусных остановок.
При этом, как пишет "Банкфакс", работы подрядчик выполнил не до конца. Причины прекращения обработки улиц не уточняются.
Они могут открыться уже в июне.
По словам министра спорта региона Алексея Перфильева, на втором этапе снятия ограничений жители края смогут посещать спортзалы с заполнением до 25%.
Он предположил, что очередное послабление карантинных мер – то есть переход на второй этап снятия ограничений – стоит ждать к концу июня. Но опять же, все будет зависеть от развития эпидситуации.
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин ввел режим карантина в Кош-Агачском районе.
С 10 июня 2020 года въезд и выезд запрещен для всех, кроме проживающих в районе. Полицейские на границе района круглосуточно проверяют регистрацию у жителей.
Ограничения не распространяются на работников непрерывно действующих организаций, медицинских и аптечных учреждений и магазинов с продуктами и товарами первой необходимости.
На эти меры пошли из-за роста числа зараженных. Общее число заболевших в районе достигло 60, что опережает другие муниципалитеты региона.
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