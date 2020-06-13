Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 76

Еще два пациента скончались

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Прочее Еще два пациента с коронавирусом скончались в Алтайском крае

Оперативный штаб сообщил о смерти еще двух пациентов с подтвержденным коронавирусом. Из двух случаев один – от коронавируса, второй отнесен к иным причинам.

За весь период скончались 39 взрослых, в том числе 21 – от COVID-19, 16 случаев – иные причины смерти, 2 – находятся на экспертизе.

Ранее сообщалось, что от тяжелого течения инфекции умер главврач клинической больницы Барнаула "РЖД-Медицина" Александр Зальцман. Прощание с ним состоялось в субботу, 13 июня.