Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 76
Главное за 13 июня
Количество зараженных в Алтайском крае продолжает расти и уже приближается к отметке в три тысячи человек, а в Республике Алтай инфекция распространилась еще на один район. О главном из темы "Коронавирус на Алтае" за 13 июня – в подборке amic.ru.
За прошедшие сутки в регионе зафиксировано 67 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
По муниципалитетам инфицированные распределились так: Барнаул – 30 человек, Новоалтайск – 5, Рубцовск – 5, Первомайский район – 4, Косихинский район – 2, Кулундинский район – 2, Курьинский район – 2, Павловский район – 2 , Благовещенский район – 2, Алейск – 2, Камень-на-Оби, Бурлинский, Залесовский, Ключевский, Калманский, Ребрихинский, Смоленский, Тальменский, Топчихинский, Тогульский, Угловский районы – по одному.
Всего в регионе заражено 2726 человек, вылечились с начала пандемии 1470 пациентов.
Оперативный штаб сообщил о смерти еще двух пациентов с подтвержденным коронавирусом. Из двух случаев один – от коронавируса, второй отнесен к иным причинам.
За весь период скончались 39 взрослых, в том числе 21 – от COVID-19, 16 случаев – иные причины смерти, 2 – находятся на экспертизе.
Ранее сообщалось, что от тяжелого течения инфекции умер главврач клинической больницы Барнаула "РЖД-Медицина" Александр Зальцман. Прощание с ним состоялось в субботу, 13 июня.
В Республике Алтай за прошедшие сутки выявили 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Диагноз подтвердился у восьми жителей Кош-Агачского района, в том числе одного ребенка; пяти жителей города Горно-Алтайска; 25-летней жительницы Улаганского района и 19-летнего жителя Чойского района, который ранее вернулся из другого региона. Отмечается, что это первый случай инфицирования в Чойском районе.
Всего в регионе зарегистрировано 256 случаев заражения.
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Об ограничениях и возможностях
- как в Алтайском крае работают ЗАГСы и можно ли жениться;
- что такое беспроцентный кредит и кому его могут не дать;
- как поменять паспорт во время пандемии;
- первый этап снятия ограничений: что теперь можно.
О детях и учебе
- как получить выплаты на детей от 3 до 16 лет;
- как получить выплаты на детей до 3 лет;
- кто может получить и 5, и 10 тыс. на ребенка;
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет;
- что будет с ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году из-за коронавируса;
- как пройдет приемная кампания в вузах и что изменится;
- в каких числах подать документы в университет в 2020 году;
- расписание ЕГЭ-2020;
- как будут работать детские летние лагеря на Алтае и что изменится из-за пандемии.
О деньгах
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима;
- как вернуть деньги за туры, которые отменили из-за коронавируса;
- как вернуть деньги за отмененный рейс,
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет
О работе
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет.
Об отдыхе и развлечениях
- когда звездные артисты вернутся с концертами в Барнаул,
- когда заработают санатории и как изменится отдых,
- есть ли у россиян шансы отдохнуть за границей летом-2020,
- как отдыхаем в июне 2020,
- кому можно выезжать из России и когда разрешат отдых за рубежом
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