Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 76

Главное за 13 июня

13 июня 2020, 19:41, Илья Звягинцев

Количество зараженных в Алтайском крае продолжает расти и уже приближается к отметке в три тысячи человек, а в Республике Алтай инфекция распространилась еще на один район. О главном из темы "Коронавирус на Алтае" за 13 июня – в подборке amic.ru. 

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+67 в Алтайском крае
67 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Алтайском крае

67 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Алтайском крае

За прошедшие сутки в регионе зафиксировано 67 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

По муниципалитетам инфицированные распределились так: Барнаул – 30 человек, Новоалтайск – 5, Рубцовск – 5, Первомайский район – 4, Косихинский район – 2, Кулундинский район – 2, Курьинский район – 2, Павловский район – 2 , Благовещенский район – 2, Алейск – 2, Камень-на-Оби, Бурлинский, Залесовский, Ключевский, Калманский, Ребрихинский, Смоленский, Тальменский, Топчихинский, Тогульский, Угловский районы – по одному. 

Всего в регионе заражено 2726 человек, вылечились с начала пандемии 1470 пациентов. 

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Еще два пациента скончались
Еще два пациента с коронавирусом скончались в Алтайском крае

Еще два пациента с коронавирусом скончались в Алтайском крае

Оперативный штаб сообщил о смерти еще двух пациентов с подтвержденным коронавирусом. Из двух случаев один – от коронавируса, второй отнесен к иным причинам. 

За весь период скончались 39 взрослых, в том числе 21 – от COVID-19, 16 случаев – иные причины смерти, 2 – находятся на экспертизе.

Ранее сообщалось, что от тяжелого течения инфекции умер главврач клинической больницы Барнаула "РЖД-Медицина" Александр Зальцман. Прощание с ним состоялось в субботу, 13 июня. 

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У соседей
Еще 15 человек заразились коронавирусом в Республике Алтай

Еще 15 человек заразились коронавирусом в Республике Алтай

В Республике Алтай за прошедшие сутки выявили 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 

Диагноз подтвердился у восьми жителей Кош-Агачского района, в том числе одного ребенка; пяти жителей города Горно-Алтайска; 25-летней жительницы Улаганского района и 19-летнего жителя Чойского района, который ранее вернулся из другого региона. Отмечается, что это первый случай инфицирования в Чойском районе.

Всего в регионе зарегистрировано 256 случаев заражения.

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