Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 97

Главное за 4 июля

4 июля 2020, 16:03

Алтайский край установил новый суточный рекорд по числу зараженных. В регионе появился еще один ковидный госпиталь, а открытие сезона на Алтае отметили массовой дискотекой. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.

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Сколько заболевших в Алтайском крае 4 июля?
Новый рекорд. В Алтайском крае за сутки выявили 92 случая COVID-19

Новый рекорд. В Алтайском крае за сутки выявили 92 случая COVID-19

92 новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. Теперь в регионе 4299 заболевших, в том числе 427 детей.

За последние сутки:

  • в Барнауле зафиксировали 64 случаев заражения,
  • в Кулундинском районе – 10,
  • в Тальменском районе – 9,
  • в Ребрихинском районе и Славгороде  – по 2,
  • в Заринске, Новоалтайске, Первомайском, Алейском, Баевском районах – по 1.

За время пандемии из больниц уже выписали 3175 выздоровевших, 108 из них — за последние сутки. 1124 человек все еще продолжают лечение. В тяжелом состоянии находятся 73 пациента, а на аппарате ИВЛ - 26 из них.

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Четыре летальных случая
В Алтайском крае скончались еще четверо человек с коронавирусом

В Алтайском крае скончались еще четверо человек с коронавирусом

Еще четверо пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались в Алтайском крае.

У двоих их них причиной смерти стал коронавирус, еще два случая отнесли к иным причинам смерти.

Всего в регионе скончались 97 человек с COVID-19, в том числе 42 случая от коронавируса, 52 имеют другие причины смерти, а три случая находятся на экспертизе.

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Еще один ковидный госпиталь
Еще одна больница Барнаула стала госпиталем для зараженных коронавирусом

Еще одна больница Барнаула стала госпиталем для зараженных коронавирусом

Городскую больницу № 12 Барнаула переоборудовали под госпиталь для больных коронавирусом.

В медучреждении, по данным Минздрава, развернули 213 коек, 200 из которых подключены к кислороду.

Больница по-прежнему будет принимать пациентов с пневмонией, однако поток разделят. Зараженных коронавирусом будут отправлять на верхние этажи медучреждения, а больных пневмонией разместят на втором и третьем этажах.

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Дискотека во время пандемии

После открытия летнего сезона в Горном сотни машин 3 июля устремились на отдых. А отпраздновать снятие ограничений для турбаз решили шумно. Так, на территории одного из алтайских туркомплексов устроили дискотеку. Видео с вечеринки появилось в соцсетях.

Судя по кадрам, в заведении собралось огромное количество людей. И ни о каком соблюдении социальной дистанции здесь речи не идет – люди танцевали почти вплотную друг к другу.

Хотя, если подзабыли, массовые мероприятия в Алтайском крае и Республике Алтай все еще запрещены. Пандемия, как никак.

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У соседей
В Республике Алтай за сутки умерли двое заразившихся коронавирусом

В Республике Алтай за сутки умерли двое заразившихся коронавирусом

В Республике Алтай - 849 зараженных. За последние сутки выявили 39 новых случаев COVID-19.

"Коронавирус подтвердился у 18 жителей Кош-Агачского района, в том числе у двоих детей; у 10 жителей Майминского района, в том числе у одного ребёнка; у семи жителей города Горно-Алтайска, включая одного ребенка; у трёх жителей Усть-Канского района и беременной жительницы Чемальского района", — сообщили в штабе.

Также за минувшие сутки в республике скончались двое человек с коронавирусом. Таким образом в регионе зафиксировали три летальных случая.

349 пациентов уже выздоровели. Остальные продолжают лечение.

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Что еще почитать и посмотреть 4 июля: 

Отдых на Алтае. Куда поехать летом 2020 и сколько стоит

Лунное затмение 5 июля 2020 года: когда смотреть и будет ли видно в Алтайском крае

"От винта!". Фоторепортаж с открытия рейса Белокуриха — Горно-Алтайск

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