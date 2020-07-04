Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 97

Четыре летальных случая

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Прочее В Алтайском крае скончались еще четверо человек с коронавирусом

Еще четверо пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались в Алтайском крае.

У двоих их них причиной смерти стал коронавирус, еще два случая отнесли к иным причинам смерти.

Всего в регионе скончались 97 человек с COVID-19, в том числе 42 случая от коронавируса, 52 имеют другие причины смерти, а три случая находятся на экспертизе.