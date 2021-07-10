Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 10 июля

Как обстоит эпидемическая обстановка с ковидом сегодня

10 июля 2021, 19:52, Роман Кильмяшкин

В Алтайском крае зафиксированы новые заразившиеся коронавирусом и еще 15 смертей инфицированных. 547 тяжелобольных пациентов с COVID-19 в настоящее время лечат в регионе. О главном из темы "Коронавирус на Алтае" за 10 июля – в подборке amic.ru.

1
+239 зараженных в регионе
В Алтайском крае за сутки выявили 239 случаев COVID-19

В Алтайском крае за сутки выявили 239 случаев COVID-19

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 239 заболевших COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с вирусом.

На Барнаул пришлись 85 инфицированных, на Бийск – 24, на Рубцовск – 23. Остальные распределились следующим образом: Алейск -11, Камень-на-Оби — 8, Локтевский и Первомайский районы — по 6, Бийский и Тальменский районы — по 5, Зональный, Каменский, Немецкий национальный, Родинский, Романовский, Табунский и Шипуновский районы — по 4, Новоалтайск, Баевский, Ключевский, Краснощековский, Рубцовский и Третьяковский районы — по 3, Благовещенский, Косихинский, Красногорский и Суетский районы — по 2, Бурлинский, Егорьевский, Завьяловский, Новичихинский, Павловский, Ребрихинский, Солтонский, Троицкий, Тюменцевский, Угловский, Хабарский и Шелаболихинский районы — по одному.

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Новые летальные случаи
Анна Попова заявила, что число повторно заболевающих коронавирусом не превышает 1%

Анна Попова заявила, что число повторно заболевающих коронавирусом не превышает 1%

В Алтайском крае умерли еще 15 пациентов, которым ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

Всего в регионе с начала пандемии скончались  3566 человек с коронавирусом, из них 2568 – от COVID-19.

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Алтайский край вернулся в топ-30
В России зафиксировали антирекорд по смертям больных ковидом

В России зафиксировали антирекорд по смертям больных ковидом

Алтайский край по суточному приросту заразившихся на этот раз находится на 28-й строчке среди всех субъектов РФ. В июне по этому показателю, в сравнении с другими регионами России, край чаще находился за пределами тридцатки, но периодически возвращался в топ-30.

Больше всего зараженных зафиксировали в Москве (+5694 человек за сутки), Московской области (+2487) и Санкт-Петербурге (+1978).

4
547 тяжелобольных
Алтайский край попал в число отстающих регионов по тестам на ковид

Алтайский край попал в число отстающих регионов по тестам на ковид

547 пациентов ковидных госпиталей Алтайского края на сегодняшний день находятся в тяжелом состоянии, следует из информации оперативного штаба.

Около трети из них (177 человек) для поддержания жизни подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Общее число заболевших в регионе достигло 56 475 человек, выздоровевших – 47 545.

5
У соседей
60 случаев коронавируса выявили за сутки в Горном Алтае

60 случаев коронавируса выявили за сутки в Горном Алтае

В Горном Алтае выявили 60 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает республиканский оперативный штаб по противодействию инфекции.

Общее количество заразившихся в регионе выросло до 18 355.

При этом выздоровели 17 272 человека, 27 из которых – за последние сутки. Еще один пациент скончался. Число таких смертей достигло 292.

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Мобильных пунктов вакцинации стало больше
В Бийске открыли первый мобильный пункт вакцинации от ковида

В Бийске открыли первый мобильный пункт вакцинации от ковида

Первый мобильный пункт вакцинации от коронавируса начал принимать пациентов в Бийске рядом с ТЦ "Ривьера". 

Поставить прививку в рабочие дни можно с 12:00 до 19:30, а в выходные с 11:00 до 19:30. С собой следует взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

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