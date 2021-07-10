Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 10 июля

Алтайский край вернулся в топ-30

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Общество В России зафиксировали антирекорд по смертям больных ковидом

Алтайский край по суточному приросту заразившихся на этот раз находится на 28-й строчке среди всех субъектов РФ. В июне по этому показателю, в сравнении с другими регионами России, край чаще находился за пределами тридцатки, но периодически возвращался в топ-30.

Больше всего зараженных зафиксировали в Москве (+5694 человек за сутки), Московской области (+2487) и Санкт-Петербурге (+1978).