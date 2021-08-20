Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 20 августа

Ещё 26 смертей и новые случаи заражения в Горном Алтае

20 августа 2021, 19:49, Никита Бородкин

26 смертей от коронавируса в Алтайском крае и новые случаи заражения в Горном Алтае. Какие ещё события произошли на фронте борьбы с COVID-19 20 августа – в ежедневной подборке amic.ru.

1
Ещё 26 умерших
26 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае

26 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае скончались 26 пациентов с коронавирусом, а общее число умерших с начала пандемии достигло 4434 человек. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Также за прошедшие сутки зарегистрировано 268 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в регионе заразились 67 582 человека.

По состоянию на 20 августа на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 2754 человека, а также 431 пациент с рентгенологически подтвёржденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

2
Что там у соседей?
42 новых случая заражения выявили в Республике Алтай

42 новых случая заражения выявили в Республике Алтай

В Республике Алтай 19 августа выявлено 42 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперштаб.

За весь период в Республике Алтай лабораторно подтверждено 20 357 заболевших.

Также зарегистрировано два случая смерти пациентов с коронавирусом. В июле скончались 63-летняя и 49-летняя жительницы города Горно-Алтайска. По заключению патологоанатомов, в обоих случаях смерть наступила в результате коронавирусной инфекции и тяжёлой двухсторонней пневмонии.

3
Мужчины чаще умирают от коронавируса
Мужчины чаще умирают от коронавируса из-за особенностей гормональной системы

Мужчины чаще умирают от коронавируса из-за особенностей гормональной системы

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что мужчины чаще умирают от коронавируса из-за особенностей гормональной системы. Врач отметил, что уровень выработки антител у мужчин ниже, чем у женщин. Кроме того, иммунная система женщин добирается непосредственно до вируса, что облегчает борьбу с ним.

4
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