Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 31 августа
Новые смерти и несостыковки в статистике
Число заражённых и умерших в Алтайском крае продолжает расти, а журналисты заметили несостыковки в статистике по смертности. Какие ещё события произошли на фронте борьбы с COVID-19 31 августа – читайте в ежедневной подборке amic.ru.
26 пациентов с коронавирусом скончались в Алтайском крае за минувшие сутки. Как сообщает региональный оперштаб, инфекция стала причиной смерти в 20 случаях.
Всего за время пандемии умерло 4699 человек, из которых 3573 – из-за COVID-19.
Также в регионе зарегистрировали 248 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших составляет 70 427 человек.
Как отмечают в издании, предположительно, Росстат использует уточнённые данные с учётом результатов дополнительных исследований. Однако тревогу вызывает то, что подобную несостыковку не пытаются объяснить.
В качестве информационной профилактики
Amic.ru регулярно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
Об ограничениях и возможностях
- новые изменения в коронавирусный указ: что теперь по-другому;
- могут ли уволить за отказ от прививки;
- как теперь проходить тестирование ПЦР и в какие сроки его предоставлять.
О деньгах
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- как вернуть деньги за отмененный рейс;
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет.
О работе
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет;
- с какого возраста нужно носить медицинскую маску.
О вакцинации
- каким группам населения вакцинироваться обязательно и в какие сроки;
- нужно ли ставить вакцину от ковида беременным и детям;
- чем отличаются вакцины от ковида и какая лучше.