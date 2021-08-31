Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 31 августа

Новые смерти и несостыковки в статистике

31 августа 2021, 19:41, Илья Звягинцев

Число заражённых и умерших в Алтайском крае продолжает расти, а журналисты заметили несостыковки в статистике по смертности. Какие ещё события произошли на фронте борьбы с COVID-19 31 августа – читайте в ежедневной подборке amic.ru.

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+26 умерших
Ещё 26 пациентов с коронавирусом скончались в Алтайском крае

Ещё 26 пациентов с коронавирусом скончались в Алтайском крае

26 пациентов с коронавирусом скончались в Алтайском крае за минувшие сутки. Как сообщает региональный оперштаб, инфекция стала причиной смерти в 20 случаях.
Всего за время пандемии умерло 4699 человек, из которых 3573 – из-за COVID-19.
Также в регионе зарегистрировали 248 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших составляет 70 427 человек.

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Несостыковочка
СМИ обратили внимание на несостыковки в статистике смертности от COVID-19 в России

СМИ обратили внимание на несостыковки в статистике смертности от COVID-19 в России

СМИ усомнились в официальной статистике умерших в России от коронавируса за июль. Как отметили журналисты "Московского комсомольца", по данным Росстата, насчитывается 50 421 случай смерти. Если же суммировать все показатели региональных оперштабов, то выходит 23 249 смертей.
Как отмечают в издании, предположительно, Росстат использует уточнённые данные с учётом результатов дополнительных исследований. Однако тревогу вызывает то, что подобную несостыковку не пытаются объяснить.
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В качестве информационной профилактики

В качестве информационной профилактики

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