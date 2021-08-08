Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 8 августа

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Прочее Очередной рекорд. 26 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае скончались 26 пациентов с коронавирусом. Также за сутки зафиксировано 277 новых случаев заражения. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 64 302 человека, в т.ч. 4395 детей. Выздоровели всего 49 900 человек (+ 133). Умерло 4146 человек (+ 26), все взрослые.По состоянию на 8 августа, на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 2988 человек.