Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 8 августа

Новый антирекорд по смертности

8 августа 2021, 19:40, Илья Звягинцев

В Алтайском крае за прошедшие сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом. Какие ещё события произошли на фронте борьбы с коронавирусной инфекцией 8 августа – в подборке amic.ru.

1
Антирекорд
Очередной рекорд. 26 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае

Очередной рекорд. 26 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае скончались 26 пациентов с коронавирусом. Также за сутки зафиксировано 277 новых случаев заражения. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 64 302 человека, в т.ч. 4395 детей. Выздоровели всего 49 900 человек (+ 133). Умерло 4146 человек (+ 26), все взрослые.
По состоянию на 8 августа, на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 2988 человек. 
2
У соседей
32 случая заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай за прошедшие сутки

32 случая заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай за прошедшие сутки

За прошедшие сутки в Республике Алтай выявили 32 новых случая заражения коронавирусом.
Случаи заражения распределились так: Усть-Коксинский район – 8, Горно-Алтайск – 7, Чемальский район – 6, Майминский район – 4, Онгудайский район – 2, Турочакский район – 2, Усть-Канский район – 2, Шебалинский район – 1.
За весь период в Республике Алтай лабораторно подтверждено 19 846 случаев заболевания.
3
В качестве информационной профилактики

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