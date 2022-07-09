И гречка, и макарошки. Какие продукты подешевели в Алтайском крае за первый месяц лета?

Социально значимые продукты (те, что входят в минимальный продуктовый набор) продолжают медленно дешеветь после резкого скачка цен в марте 2022 года. Это следует из отчёта Алтайкрайстата по данным на 1 июля. Самое большое снижение цен связано с летним сезоном: традиционно в первый месяц лета упали в цене овощи. Так, помидоры подешевели более чем на 70%.

Но и стоимость сахара с гречкой, которые были «хитами подорожания» весной, тоже уверенно снижается.

О том, что и на сколько подешевело в Алтайском крае в июне 2022 года, — в материале amic.ru.

Сахар

Стоимость сахара продолжает уверенно снижаться. Сладкий продукт стал безусловным лидером по степени подорожания в марте 2022 года. По мнению экспертов, виной всему стал ажиотажный спрос: Сеть облетели ролики из магазинов, где покупатели буквально сражались за последнюю пачку.

За июнь 2022 года сахар стал дешевле сразу на 12%. В конце мая, согласно данным Алтайкрайстата, один килограмм в регионе обходился в среднем в 80,83 рубля. Но уже к 1 июня цена снизилась до 71,91 рубля за килограмм. Таким образом, продукт за это время подешевел почти на 9 рублей.

Впрочем, до показателей февраля 2022 года ещё очень далеко: тогда килограммовую пачку можно было купить примерно за 57 рублей.

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Помидоры

Помидоры в течение июня подешевели на Алтае сильнее всего. Но в этом ничего удивительного нет: летом овощи традиционно падают в цене.

Если к 27 мая килограмм томатов обходился за 189,27 рубля, то к 1 июля — за 108,38 рубля. Таким образом, цена «рухнула» более чем на 80 рублей — это почти 75%.

Огурцы

Упали в цене и огурцы. Впрочем, не так сильно, как помидоры. Сейчас килограмм в алтайских магазинах продают в среднем за 80 рублей. Хотя ещё в конце мая средняя цена составляла около 101 рубля. За месяц овощ упал в цене более чем на 20 рублей.

Капуста

Свежая белокочанная капуста тоже стала доступнее. За месяц она подешевела на 17 рублей. В начале июля килограмм продают в среднем за 40 рублей. Хотя ещё в конце мая стоимость была не ниже 57 рублей.

Гречка

Цена на гречку тоже резко начала расти весной 2022 года и взлетела до рекордной отметки в 121 рубль за килограмм. Такой средняя стоимость была и к 27 мая — 121,57 рубля за килограмм. Но в течение июня цена начала откатываться назад. За месяц стоимость снизилась на 6,6% и теперь составляет 113,96 рубля за килограмм.

Опять же, до февральских цен ещё далеко: тогда гречку в алтайских магазинах продавали примерно по 99 рублей за килограмм.

Яйца

Куриные яйца были приятным исключением в нашем «топе подорожания». В течение весны продукт даже незначительно подешевел. К концу мая стоимость десятка в среднем составляла 64,53 рубля. Сейчас десять куриных яиц на Алтае можно купить за 60,85 рубля, следует из отчёта Алтайкрайстата.

Таким образом, сейчас продукт стоит на 22% дешевле, чем даже в феврале 2022 года. Необъяснимо, но факт.

Макароны

Макароны, в отличие от других продуктов из списка, подешевели не так заметно. Средняя цена за килограмм к 1 июля составляла 104,29 рубля. Хотя в конце мая стоимость макарошек в среднем была на уровне 110,71 рубля. За месяц продукт потерял в цене 6 рублей.

Справедливости ради заметим, что в начале февраля те же самые макароны в алтайских торговых сетях продавали по цене меньше 90 рублей за килограмм.