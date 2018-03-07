И так бывает: что подарить на 8 Марта, если нет денег
Рассказываем, как достойно выйти из щекотливой ситуации
Ситуации, когда в кошельке пусто, а дарить подарок надо, к сожалению, иногда случаются. Однако отсутствие финансов не означает, что ваша дама останется без праздника. Что делать и как быть, если у вас нет средств на подарок, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Для многих женщин, особенно для тех, кто большую часть времени проводит на работе, лучшим подарком будет полноценный выходной. А в случае с 8 марта 2018 года – четыре полноценных выходных.
Сделайте генеральную уборку, приготовьте ужин, переделайте всю домашнюю работу, чтобы вашей даме не пришлось в выходные работать по дому и делать то, что обычно сложно успеть в рабочие будни.
Вдруг у вас есть то, что может обрадовать вашу даму? Например, она мечтает научиться играть на гитаре, а у вас дома без дела лежит "шестиструнная". Вам не придется тратить деньги на довольно дорогой подарок.
Варианты могут быть разными - флешки, картины, книги и так далее.