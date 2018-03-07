И так бывает: что подарить на 8 Марта, если нет денег

Избавить от хлопот

Для многих женщин, особенно для тех, кто большую часть времени проводит на работе, лучшим подарком будет полноценный выходной. А в случае с 8 марта 2018 года – четыре полноценных выходных.

Сделайте генеральную уборку, приготовьте ужин, переделайте всю домашнюю работу, чтобы вашей даме не пришлось в выходные работать по дому и делать то, что обычно сложно успеть в рабочие будни.