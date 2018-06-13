Из шторма с грозой в жару до +32: какая погода ждет Алтай на этой неделе

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Короткая рабочая неделя в Алтайском крае отметится кратковременным похолоданием со штормовой погодой с последующей стабилизацией метеоусловий и потеплением.

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Как сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых, с прохождением холодных фронтов погода испортится уже в ночь на 14 июня. Сначала дожди с грозами и градом ожидаются в западных районах края с последующим смещением на восток.

Ночные температуры составят +10...+15 градусов, днем в западных районах будет +18...+23 градуса, а в восточных до +28 градусов. Порывы ветра в этот день будут достигать 25 метров в секунду.

Стабилизация погоды ожидается 15 июня. В крае будет переменная облачность, дневные температуры составят +22...+27 градусов.

В субботу станет еще теплее, воздух прогреется до +24...+29 градусов, а самым жарким днем, как ожидается, станет воскресенье — температура повысится до +32 градусов. При этом в последний день этой недели вероятны дожди и грозы.