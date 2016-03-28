Как адаптироваться к переводу часов?

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В ночь на 27 марта в Алтайском крае перевели стрелки часов на час вперед. Из-за этого в регионе изменилось расписание электричек, междугородних автобусов, самолетов. Меняется и личный график каждого из нас. Но организму требуется время, чтобы адаптироваться к новому часовому поясу.

1 Чувствует ли организм перевод времени? Да, из-за перевода стрелок вам приходится вставать на час раньше и ложиться на час позже, чтобы оставаться в привычном графике. Но у кого-то биологические часы очень быстро подстраиваются под новый график, а кому-то приходится буквально бороться со своим организмом. Конечно, резкий сдвиг на час – стресс для нервно-эндокринной системы

2 Какие заболевания могут обостриться в этот период? В период перевода стрелок могут напомнить о себе сердечно-сосудистые болезни, особенно гипертония, дистония, а также психические заболевания, чаще всего депрессии. В этот период может появиться сонливость, тревожность, повышенная утомляемость.