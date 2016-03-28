Как адаптироваться к переводу часов?
Резкий переход на новое время может быть опасен для организма
28 марта 2016, 14:02
Фото: pixabay.com
В ночь на 27 марта в Алтайском крае перевели стрелки часов на час вперед. Из-за этого в регионе изменилось расписание электричек, междугородних автобусов, самолетов. Меняется и личный график каждого из нас. Но организму требуется время, чтобы адаптироваться к новому часовому поясу.
1
Чувствует ли организм перевод времени?
Да, из-за перевода стрелок вам приходится вставать на час раньше и ложиться на час позже, чтобы оставаться в привычном графике. Но у кого-то биологические часы очень быстро подстраиваются под новый график, а кому-то приходится буквально бороться со своим организмом. Конечно, резкий сдвиг на час – стресс для нервно-эндокринной системы
2
Какие заболевания могут обостриться в этот период?
В период перевода стрелок могут напомнить о себе сердечно-сосудистые болезни, особенно гипертония, дистония, а также психические заболевания, чаще всего депрессии. В этот период может появиться сонливость, тревожность, повышенная утомляемость.
3
Как приспособиться к новому времени?
В среднем организму требуется от одной до четырех недель для адаптации. Переходить на новое время надо постепенно: перестать спать на час меньше сразу – это стресс.
- Заводите свой будильник не сразу на привычные 6 утра, например. Постарайтесь поделить этот час на одинаковые отрезки: сначала поставьте будильник на 06:50, потом на 06:40 и так отнимайте минут по 10. Если раньше вы ложились спать в 22:00 по старому времени, то теперь организм будет готов ко сну в 23:00 по новому времени. Но старайтесь ложиться также минут на 10 пораньше от привычного.
- Не вставайте резко, даже если проспали. Хотя бы минут пять полежите, чтобы не получить дополнительный стресс.
- Чтобы вставать раньше и успевать собираться, готовьте с вечера одежду, завтрак.
- Включайте по утрам хорошую музыку.
- Не планируйте на утро очень важных дел.
- Больше гуляйте на свежем воздухе.
- Меньше пейте кофе.
- В период адаптации можно позволить себе на завтрак больше жирной пищи, нежели углеводной: замените на время молочную кашу бутербродом с маслом.
- На ночь не пейте много жидкости.
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