Как безопасно делать покупки в интернете

Все больше людей предпочитают делать покупки в интернет-магазинах. А перед праздниками число покупок в интернете растет в геометрической прогрессии. В связи с этим эксперты Роскачества подготовили 5 основных правил безопасного шопинга в сети.

Правило №1. Оплачивайте товары после доставки.

Оплата товаров с помощью курьера или самовывозом после доставки – это самый надежный способ сохранить свои деньги. Во-первых, это правило обезопасит от получения некачественного товара, а также сведет на нет возможность остаться либо без денег, либо без покупки.

Правило №2. Заведите дополнительную или виртуальную карту и переводите на нее деньги, которые потребуются для оплаты покупки.

Если оплатить товар после доставки невозможно, то лучше защитить свои накопления другим способом. Заведите для покупок в интернете отдельную карту или электронный кошелек в платежных системах, таких как WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI, PayPal, с банковской карты или через платежный терминал.

Покупка товара в интернете с помощью своей основной карты может повлечь за собой потерю не только товара, но и денег.

Правило №3. Внимательно проверяйте адрес сайта, на котором вы покупаете товар.

Очень часто покупателей заманивают на сайты-двойники (wildberries.ru – wildberies.ru), которые по дизайну не отличаются от оригинальных и известных сайтов. Эти сайты просят указать реквизиты карты для совершения покупки, а далее – похищают платежные данные.

Правило №4. Перед внесением своих персональных и платежных данных убедитесь, что используете защищенный ресурс.

Обратите внимание на защитный протокол, по которому устанавливается ваше соединение: в самом начале адресной строки в браузере должны быть символы https:// и после них уже наименование ресурса, к которому вы подключаетесь. Не забывайте обновлять браузер. Безопасному сайту выдается цифровой сертификат, который обеспечивает надежность ваших данных – слева от адресной строки есть "закрытый замочек".

Правило №5. Покупки в интернет-магазине лучше совершать из дома, либо на работе – там доступ к сети Wi-Fi зашифрован.

Не используйте для покупок товара открытые Wi-Fi сети. Так вы можете попасть в руки хакера, который может получить все ваши персональные данные.

"Центр цифровой экспертизы Роскачества проводит исследование мобильных приложений популярных интернет-магазинов, и уже сейчас можно сказать, что некоторые приложения недостаточно защищены и имеют большое количество потенциальных уязвимостей. Наиболее часто встречающиеся из них – небезопасная реализация SSL и слабый алгоритм хеширования и шифрования. Они повышают риски компрометации логинов и паролей пользователей, а также похищения персональных данных пользователей при использовании незащищенных сетей, например, публичного Wi-Fi", – рассказал заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.