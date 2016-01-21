Как будет проходить индексация пенсий в Алтайском крае в 2016 году?

Кому ждать повышения?

В первую очередь индексация затронет пенсии неработающих пенсионеров. В феврале они вырастут на 4%. Размер фиксированной выплаты после индексации составит 4558,93 рубля в месяц, стоимость пенсионного балла – 74,27 рубля.

Повышение пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальной, составит также 4%, но оно произойдет уже в апреле. Причем это коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров. В итоге в 2016 году среднегодовой размер социальной пенсии составит 8562 рубля.

Работающим пенсионерам рассчитывать на индексацию не стоит. В 2016 году она не коснется этой категории граждан. То есть выплачиваться пенсии будут, но их размер останется на прежнем уровне. Право на увеличение пенсии на 4%, которое чиновники определили для всех остальных пенсий и пособий, у таких пенсионеров появится только после увольнения с работы.





Сайт для инвалидов "Дверь в мир" Право на увеличение пенсии на 4%, которое чиновники определили для всех остальных пенсий и пособий, у таких пенсионеров появится только после увольнения с работы.Сайт для инвалидов "Дверь в мир" http://doorinworld.ru/novosti/vazhno-utochneniya-pro-indeksatsiyu-pensii-v-2016-godu





Сайт для инвалидов "Дверь в мир" Право на увеличение пенсии на 4%, которое чиновники определили для всех остальных пенсий и пособий, у таких пенсионеров появится только после увольнения с работы.Сайт для инвалидов "Дверь в мир" http://doorinworld.ru/novosti/vazhno-utochneniya-pro-indeksatsiyu-pensii-v-2016-godu





Сайт для инвалидов "Дверь в мир"



Сайт для инвалидов "Дверь в мир" Право на увеличение пенсии на 4%, которое чиновники определили для всех остальных пенсий и пособий, у таких пенсионеров появится только после увольнения с работы.Сайт для инвалидов "Дверь в мир" http://doorinworld.ru/novosti/vazhno-utochneniya-pro-indeksatsiyu-pensii-v-2016-godu Право на увеличение пенсии на 4%, которое чиновники определили для всех остальных пенсий и пособий, у таких пенсионеров появится только после увольнения с работы.Сайт для инвалидов "Дверь в мир" http://doorinworld.ru/novosti/vazhno-utochneniya-pro-indeksatsiyu-pensii-v-2016-godu





Сайт для инвалидов "Дверь в мир" Право на увеличение пенсии на 4%, которое чиновники определили для всех остальных пенсий и пособий, у таких пенсионеров появится только после увольнения с работы.Сайт для инвалидов "Дверь в мир" http://doorinworld.ru/novosti/vazhno-utochneniya-pro-indeksatsiyu-pensii-v-2016-godu





Сайт для инвалидов "Дверь в мир" Право на увеличение пенсии на 4%, которое чиновники определили для всех остальных пенсий и пособий, у таких пенсионеров появится только после увольнения с работы.Сайт для инвалидов "Дверь в мир" http://doorinworld.ru/novosti/vazhno-utochneniya-pro-indeksatsiyu-pensii-v-2016-godu





Сайт для инвалидов "Дверь в мир" Право на увеличение пенсии на 4%, которое чиновники определили для всех остальных пенсий и пособий, у таких пенсионеров появится только после увольнения с работы.Сайт для инвалидов "Дверь в мир" http://doorinworld.ru/novosti/vazhno-utochneniya-pro-indeksatsiyu-pensii-v-2016-godu





Сайт для инвалидов "Дверь в мир" Работающие пенсионеры в 2016 году не получат индексацию страховых пенсий. Право на увеличение пенсии на 4%, которое чиновники определили для всех остальных пенсий и пособий, у таких пенсионеров появится только после увольнения с работы.Сайт для инвалидов "Дверь в мир" http://doorinworld.ru/novosti/vazhno-utochneniya-pro-indeksatsiyu-pensii-v-2016-godu