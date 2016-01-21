Как будет проходить индексация пенсий в Алтайском крае в 2016 году?
Право на увеличение пенсии на 4% для работающих пенсионеров появится только после увольнения
В первую очередь индексация затронет пенсии неработающих пенсионеров. В феврале они вырастут на 4%. Размер фиксированной выплаты после индексации составит 4558,93 рубля в месяц, стоимость пенсионного балла – 74,27 рубля.
Повышение пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальной, составит также 4%, но оно произойдет уже в апреле. Причем это коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров. В итоге в 2016 году среднегодовой размер социальной пенсии составит 8562 рубля.
Работающим пенсионерам рассчитывать на индексацию не стоит. В 2016 году она не коснется этой категории граждан. То есть выплачиваться пенсии будут, но их размер останется на прежнем уровне. Право на увеличение пенсии на 4%, которое чиновники определили для всех остальных пенсий и пособий, у таких пенсионеров появится только после увольнения с работы.
Сайт для инвалидов "Дверь в мир" http://doorinworld.ru/novosti/vazhno-utochneniya-pro-indeksatsiyu-pensii-v-2016-godu
Сайт для инвалидов "Дверь в мир" http://doorinworld.ru/novosti/vazhno-utochneniya-pro-indeksatsiyu-pensii-v-2016-godu
Сайт для инвалидов "Дверь в мир" http://doorinworld.ru/novosti/vazhno-utochneniya-pro-indeksatsiyu-pensii-v-2016-godu
Сайт для инвалидов "Дверь в мир" http://doorinworld.ru/novosti/vazhno-utochneniya-pro-indeksatsiyu-pensii-v-2016-godu
Сайт для инвалидов "Дверь в мир" http://doorinworld.ru/novosti/vazhno-utochneniya-pro-indeksatsiyu-pensii-v-2016-godu
Сайт для инвалидов "Дверь в мир" http://doorinworld.ru/novosti/vazhno-utochneniya-pro-indeksatsiyu-pensii-v-2016-godu
Сайт для инвалидов "Дверь в мир" http://doorinworld.ru/novosti/vazhno-utochneniya-pro-indeksatsiyu-pensii-v-2016-godu
Сайт для инвалидов "Дверь в мир" http://doorinworld.ru/novosti/vazhno-utochneniya-pro-indeksatsiyu-pensii-v-2016-godu
Сайт для инвалидов "Дверь в мир" http://doorinworld.ru/novosti/vazhno-utochneniya-pro-indeksatsiyu-pensii-v-2016-godu
Сайт для инвалидов "Дверь в мир" http://doorinworld.ru/novosti/vazhno-utochneniya-pro-indeksatsiyu-pensii-v-2016-godu
Пенсионерам, которые отработали весь 2015 год, в августе 2016 года будет произведен беззаявительный перерасчет исходя из начисленных за прошлый год пенсионных баллов, но в денежном эквиваленте не более трех пенсионных баллов.
Пенсионерам, уволенным до 1 октября 2015 года, приходить в управление не нужно. Тем, кто уволится в период с 1 октября 2015 года по 31 марта 2016 года, необходимо сообщить об этом в Пенсионный фонд до 31 мая 2016 года. Для этого нужно написать соответствующее заявление и представить трудовую книжку. Размер пенсии заявителю будет пересмотрен с первого числа нового месяца.
При увольнении после 1 апреля 2016 года пенсионерам обращаться в территориальные органы Пенсионного фонда не обязательно, так как перерасчет будет осуществляться по ежемесячным данным страхователей.