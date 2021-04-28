Как будут работать детские сады и школы с 1 по 10 мая?

Как будут работать детские сады?

Детские сады уходят на каникулы вместе со всей страной на период с 1 по 10 мая. Однако учитывая, что многие родители всё-таки будут работать, с 4 по 7 мая в некоторых дошкольных учреждениях сформируют дежурные группы.

Но для того, чтобы ребенок смог посещать эти группы, родителям нужно будет предоставить справку от работодателя с подтверждением, что его вызвали на работу.

Максим Костенко сообщил также, что собирать дежурные группы во всех садиках, как это было в 2020 году, всё же не получится. Однако в ближайшие два дня министерство намерено "изучить семейную ситуацию всех родителей".

"Детей, чьи родители не могут оторваться от работы, сады всё же примут. Будет общее заявление, которое нужно подписать на каждую группу, чтобы понять, сколько детей нужно принять", – сказал Костенко.