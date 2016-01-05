Как долго будут стоять морозы в Алтайском крае?

Морозы в Алтайском крае должны немного ослабнуть на Рождество, сообщили ИА "Амител" в Алтайском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Завтра, 6 января, в юго-западных и отдельный районах региона временами ожидается небольшой снег, утром местами туман и изморозь. Ветер восточный 2-7 метров в секунду, местами порывы 8-13 метров в секунду. Ночью столбики термометров по краю покажут -22…-27 градусов, днем -11…-16. В Барнауле в ночь на 6 января будет без осадков, а к концу дня пойдет снег, ветер восточный 4-9 метров в секунду, ночью -23…-25, днем -12…-14 градусов", - рассказали в гидрометцентре.

На Рождество в регионе прогнозируется небольшой снег, юго-восточный ветер 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду. Ночью уже потеплеет и столбики покажут -13…-18, днем -10…-15. В краевой столице также временами слабый снег, ветер юго-восточный 4-9 м/с. Температура ночью -18…-20, днем -11…-13.

Восьмого января ожидается небольшое похолодание. Температура ночью -15…-20, при прояснении -27, днем -13…-18. В Барнауле преимущественно без осадков, ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Ночью -20…-22, днем -13…-15.