Как и куда барнаульцам культурно избавиться от новогодней елки

Новогодние праздники подошли к концу. Сейчас во многих российских семьях возник вопрос, когда и куда выбросить новогоднюю красавицу. И очень часто стихийные свалки елок можно увидеть рядом с подъездами. Однако от хвойных деревьев можно избавиться и "культурно". Пункты приема новогодних елок опубликовала барнаульская мэрия.

В краевой столице будет действовать акция "Елки, палки, пять бизонов". В ее рамках горожане смогут сдать елки для вторичного использования. Они будут отправлены на переработку и подкорм животных. Проходить акция будет в два этапа.

13 января, на первом этапе, в Барнауле будут работать семь временных точек сбора елей.

с 11:00 до 13:00:

в районе площади Октября "Зеленый сквер" со стороны пр-кта Калинина;

сквер рядом с ТОЦ "Гулливер Парк" (пр-кт Красноармейский, 51а);

рядом с ТРЦ "Юность" (ул. Тимуровская, 17);

площадь "Кузнецова" (ул. Балтийская, 53);

парковочная площадка на пересечении улиц Взлетной и Ускова.

с 12:00 до 14:00:

площадь "Народная" (ул. Попова, 86);

парковочная площадка возле ТРЦ "Огни" (ул. А.Петрова, 219Б).

Также 13 января возможно в течение дня привезти ели самостоятельно в конно-спортивный клуб санатория "Обь" по адресу: Змеиногорский тракт, 77.

Второй этап подразумевает, что ели будут вывозить с пунктов, которые организовали сами жители, ТСЖ, УК и другие на своих подведомственных территориях. О своем намерении необходимо сообщить координатору акции Екатерине Тертишниковой (МОО "Мусора.Больше.Нет"), тел.: +7-960-491-44-85. Вывоз будет осуществляться 20 января.

С 18 по 20 января новогодние ели будет принимать Барнаульский зоопарк.

В мэрии подчеркивают, что на сдаваемых елях не должно быть елочной мишуры, украшений и других посторонних предметов.