Как изменится движение автобусов в Барнауле?

Схема движения общественного транспорта меняется в Барнауле из-за ремонта моста через реку Барнаулку на проспекте Ленина. Полное закрытие движения транспорта по мосту на участке от улицы Мало-Олонской, 28 до проспекта Ленина, 2б произойдет с 8.00 21 ноября. Реконструкция продлится ориентировочно до 28 ноября следующего года.

Так, конечный остановочный пункт по маршруту №19 переносится на площадь Свободы. Движение автобусов по маршруту №19 будет осуществляться по следующей схеме: пр-кт Ленина – ул. Пушкина – пр-кт Социалистический – пл. Свободы – ул. Ползунова – пр-кт Ленина – ул. Мало-Тобольская – пр-кт Ленина – далее по маршруту.

Движение автобусов по маршрутам №10, 35, 47, 53, 110 будет осуществляться по следующей схеме: пр-кт Ленина – ул. Мало-Тобольская – пр-кт Ленина – далее по маршрутам.

Движение автобусов по маршрутам №57, 60 будет организовано по схеме: пр-кт Красноармейский – ул. Ползунова – пр-кт Ленина – ул. Мало-Тобольская – пр-кт Ленина – далее по маршруту.

Конечный остановочный пункт по маршрутам №1, 24, 25 переносится на пл. Спартака. При этом движение автобусов будет осуществляться по схеме: пр-кт Ленина – ул. Пушкина – пл. Спартака – ул. Пушкина – пр-кт Социалистический – ул. Ползунова – пр-кт Ленина – ул. Мало-Тобольская – пр-кт Ленина – далее по маршрутам.

Движение автобусов по маршрутам №27, 78, 144 будет организовано следующим образом: пр-кт Ленина – ул. Мало-Тобольская – ул. Максима Горького – ул. Мамонтова – ЛДП "Спартак-2".