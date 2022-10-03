Как мобилизованному платить за услуги ЖКХ? Можно ли копить задолженность? Как оплачивать ипотеку? Что будет с пенсией для мобилизованных?

У призванных по мобилизации запасников и их семей возникло множество вопросов, качающихся всевозможных платежей и выплат. Amic.ru отвечает на вопросы мобилизованных с помощью портала «Объясняем.рф».

Как платить мобилизованному за жилищно-коммунальные услуги, если в квартире он жил один, а теперь убыл в часть по призыву?

В случае отправки призванного по частичной мобилизации в воинскую часть и если дома некому оплачивать ЖКУ, можно воспользоваться той же схемой, которая работает при отъезде на длительное время из дома по любой другой причине.

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Мобилизованный может перед отправкой в войска обратиться в управляющую компанию или ТСЖ своего дома для заключения соглашения о рассрочке.

Есть ещё способ установления опции автоплатежа для оплаты коммунальных услуг. Его можно установить либо в личном кабинете своей управляющей организации, если такой имеется, либо поставить в банковском приложении, например, в системе «Город».

Что будет с долгом за услуги ЖКХ, если мобилизованный не будет оплачивать их длительное время?

Если призванный по частичной мобилизации резервист уехал срочно в часть и не успел заранее сообщить в УК или ТСЖ о своём отсутствии, а также не может долгое время оплачивать услуги ЖКХ, то, по данным портала «Объясняем.рф», по возвращении домой у него есть право подать заявление о погашении долга в рассрочку.

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Кроме того, сейчас Госдума рассматривает законопроект о моратории на начисление пеней за оплату ЖКУ для мобилизованных резервистов и тех, кто уже принимает участие в СВО.

По словам юриста Елены Куденко, после окончания срока службы и присвоения статуса ветерана боевых действий гражданин имеет право на скидку в размере 50% на коммунальные услуги.

Как оплачивать кредиты и ипотеку призванному в армию по частичной мобилизации резервисту?

Кредиты, в том числе и ипотеку, мобилизованный гражданин может оплачивать самостоятельно удалённо. Для этого надо воспользоваться банковским приложением или использовать сайт нужного банка.

Можно ли мобилизованному временно не платить кредит?

Призванный по частичной мобилизации гражданин вправе обратиться в кредитную организацию за реструктуризацией кредита или вовсе за кредитными каникулами. И это не повлияет на его кредитную историю.

В настоящее время банки и микрофинансовые организациями разрабатывают спецпрограммы кредитных каникул или реструктуризации по действующим обязательствам для мобилизованных резервистов.

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Такие же права по реструктуризации или кредитным каникулам предоставлены близким родственникам мобилизованных, если те находятся у призванных из запаса на иждивении.

Сейчас думцы работают над механизмом закрепления кредитных каникул в законе.

Чем отличается реструктуризация кредита от кредитных каникул?

Реструктуризация — это отсрочка по платежам или уменьшение размера платежей по всем видам кредитов, в том числе ипотечным и займам, на период мобилизации. Кредитные каникулы подразумевают отсрочку платежей на период мобилизации.



Если денежное довольствие мобилизованного окажется меньше его заработной платы «на гражданке», может ли банк пересмотреть условия кредита или ипотеки в пользу такого заёмщика?

Сейчас Центробанк вынес рекомендации коммерческим банкам страны по разработке спецпрограмм кредитных каникул и реструктуризации для граждан, призванных по мобилизации.

Кроме того, ЦБ РФ рекомендовал не начислять по договорам с мобилизованными заёмщиками неустойку (штрафы, пени), не предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств, приостановить взыскание просроченной задолженности или ипотечного жилья, не выселять из ипотечного жилья, на которое ранее было обращено взыскание.

Что будет с взысканием по старым долгам у мобилизованных?

В отношении мобилизованных в Алтайском крае могут приостановить исполнительное производство, сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

Подать соответствующее заявление должники могут прямо на призывных пунктах военкоматов. Туда уже откомандированы сотрудники ФССП.

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Кроме того, можно подать заявление в отделе судебных приставов, где ведётся исполнительное производство, а также через электронную почту ведомства и «Госуслуги».

Какие льготы по списанию долгов или отмене налогов могут быть для мобилизованных бизнесменов?

По статье 407 Налогового кодекса военнослужащим предоставляется льгота по уплате налога на имущество. Граждане, ведущие предпринимательскую деятельность, и руководители предприятий, призванные по мобилизации, могут на время призыва на военную службу по мобилизации воспользоваться положениями статьи 401 Гражданского кодекса, освобождающими от ответственности за нарушение обязательств, возникших при осуществлении предпринимательской деятельности (например, нарушение контрактных обязательств перед контрагентами).

Есть ли особые льготы для семей призванных по мобилизации граждан?

Призванные по мобилизации приравнены к служащим по контракту. Поэтому льготы, полагающиеся членам семей военнослужащих-контрактников, распространяются и на семьи мобилизованных.

Где посмотреть полагающиеся льготы воинам-контрактникам, к которым приравнены военнослужащие?

На сайте Министерства обороны расписаны все социальные гарантии для военнослужащих по контракту. Также часть мер поддержки семьям людей, служащих в СВО, опубликованы в специальном указе президента РФ от 9 мая 2022 г. № 268.

Может ли семья призванного по мобилизации гражданина получать его зарплату по прежнему месту работы?

Призванный по мобилизации запасник не увольняется с работы, а его трудовой договор там лишь приостанавливается. Но на это время он не получает зарплату по прежнему месту работы. Мобилизованный становится контрактником в армии и получает денежное довольствие там. Но если он не успел получить последнюю зарплату перед отправкой в войска с прежнего места работы, он может написать доверенность, например, на жену, и та получит причитающиеся ему выплаты в бухгалтерии предприятия, на котором он работал.

Как семья мобилизованного может получать зарплату военнослужащего-контрактника?

Гражданину, призванному по мобилизации, будет ежемесячно начисляться денежное довольствие в соответствии с окладами по воинскому званию и должности, различные надбавки, связанные с условиями прохождения службы, и страховые выплаты в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих». При этом денежные средства начисляются на персональный счёт военнослужащего и по его желанию могут в полном объёме или частично переводиться членам его семьи.

Засчитывается ли срок службы мобилизованного в пенсионный стаж?

Срок военной службы и по призыву, и по контракту, и по мобилизации засчитывается в пенсионный стаж.