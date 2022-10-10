Как мы будем отдыхать в ноябре по случаю Дня народного единства?

Меньше месяца осталось до Дня народного единства, который ежегодно празднуют в ноябре. Это один из основных праздников в производственном календаре, поэтому по его случаю в стране объявляют официальный выходной.

О том, как мы будем отдыхать в ноябре 2022 года, — в материале amic.ru.

Когда День народного единства в 2022 году?

4 ноября. Этот праздник ежегодно отмечают в один и тот же день.

Будут ли длинные выходные в ноябре?

Да. В 2022 году 4 ноября выпадает на пятницу. По случаю торжества россиян ждут длинные выходные.

Как мы будем отдыхать по случаю торжества?

Отдыхать мы будем три дня — 4, 5 и 6 ноября. Это будут пятница, суббота и воскресенье. В понедельник, 7 ноября, нужно будет выходить на работу.

Когда после этого будут длинные выходные?

В 2022 году длинных выходных больше не будет. Следующий праздник, когда мы будем много (очень много) отдыхать, — Новый год.